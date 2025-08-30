都市対抗開幕戦で戦った元プロ2人…元阪神・北條が決勝弾

社会人野球の頂点を争う都市対抗野球が28日、東京ドームで開幕した。開幕戦で激突したのは1994年生まれ、いわゆる“大谷翔平世代”の元プロ野球選手2人。三菱重工Eastの武田健吾外野手（元オリックス、中日）と、NTT西日本の北條史也内野手（三菱重工Westから補強、元阪神）だ。プロの世界を離れて4年目の武田と、2年目の北條。31歳の現在地を追った。

昨年、この大会を制し日本一に輝いた三菱重工Eastと、今年は予選を含め絶好調のNTT西日本の1回戦は、終盤までスコアボードにゼロが並び続ける緊張感の中進んだ。両軍ともに好機は作るものの、あとわずかのところで得点につながらない。ようやく試合が動いたのは9回だ。NTT西日本は1死一塁で、打席に「7番・二塁」の北條。カウント2-1からベンチはヒットエンドランのサインを出した。

高目のカットボールを引っ張ると、打球は左翼ポール際に飛び込む先制2ランに。北條は打球の行方を見送りながら、ゆっくり、ゆっくりダイヤモンドを一周し、生還するとナインの手荒い祝福を受けた。本塁打の余韻を味わっていたわけではない。「足がつっていたんです。打つ前から」。両足が思うように動かない中で立った打席。とにかく当てることだけに集中できるエンドランのサインは望むところだった。

「それだけ気持ちが入っていたのかもしれませんね」。チームはその裏に1点を失ったものの、2-1で逃げ切り、2回戦へコマを進めた。試合後のベンチ裏で北條は、どこかホッとした様子だった。

地区予選で敗退したチームから、選手を借りることができる補強制度は、都市対抗独特のもの。補強選手の活躍が、優勝を左右するともいわれる。NTT西日本の河本泰浩監督は、年齢的にベテランとなる北條を選んだ理由を「経験がある選手ですし、人間的にも素晴らしい。後輩の面倒見もいいですし。チームのプラスになる選手」と口にする。

NTT西日本のベンチ上では試合後、北條の名前入りの応援タオルがいくつも揺れた。阪神時代の応援グッズだ。選手たちが応援団にあいさつに向かうと北條コールが起きた。阪神時代からの人気は、今も健在。関西の多くの人が、顔と名前を知る社会人野球選手という稀有な存在だ。北條もコールには「社会人ではあんまり味わったことがないですからね。気持ち良かったです」と素直に感謝する。

昨年優勝の武田を見て感じた変化「社会人の選手になっている」

開幕戦の対戦相手は、自らが在籍する三菱重工Westの兄弟チーム。公式戦での対戦はこれまでなかったというが、やりにくさよりも「楽しもうというのが一番」という気持ちが勝った。「補強に選ばれて、こういう対戦になるくじ運だったので、何とか活躍してやろうと思っていましたよ。（三菱重工Eastとは）交流も深いですし、同級生も多いので……」。その一人が、同じ“元プロ”という立場でプレーする武田だ。

北條は高校時代の2012年、大谷や藤浪晋太郎投手（DeNA、元阪神）とともに、韓国で行われたAAA世界選手権の日本代表にも選ばれた。同年のドラフト2位で阪神に入団。武田は北條のことを「僕からすればスーパースターですよ」という。2人は2014年の21Uワールドカップ日本代表でチームメートになり、プロでは2軍ウエスタン・リーグでもよく顔を合わせる仲だった。

昨年の都市対抗で優勝した武田を、北條は「すごいな。しっかり社会人の選手になっている」という目で見ていた。「僕は1年目でしたからね。（武田は）社会人に慣れているというか」。2年早くこの世界に飛び込んだ武田が、重ねていた変化に驚いた。プロでは守備要員だった武田はウェートトレーニングに精を出し、すっかり打線の中心に座る大砲となっている。

武田は社会人野球の魅力を「30を過ぎたおじさんがガッツポーズもするし、雄叫びも上げる。プロでは僕はあまりしなかったんですけど、今はムチャクチャ好きですね」と口にする。負けたら終わりのトーナメントに向けて心血を注いでピーキングし、全力をぶつける野球。リーグ戦でコンスタントに力を出すのが求められるプロとは、また違った世界だ。

北條は初めて経験する補強を「引っ張るというよりも、一生懸命にやるだけ。自チームではやっぱり、自分が打たないとという気持ちが強いですから」という心構えで乗り切ろうとしている。「まだまだ先がある。優勝して自分のチームに、いいところを還元できれば」。そういえば武田が初めて都市対抗の優勝を味わったのは、強豪ENEOSに補強で加わった2022年のこと。北條も同じ道を歩くことになるのだろうか。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）