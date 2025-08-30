新宿・歌舞伎町で「ナイジェリア人キャッチ」が急増中…！客引きだけじゃない…彼らが日本でやっている「恐怖のシノギ」《木更津市のアフリカ・ホームタウン問題》

JICA（国際協力機構）が、国内4つの自治体をアフリカの「ホームタウン」に認定したことをめぐり、木更津市のホームタウンとなったナイジェリアが「日本政府が特別ビザの枠組みを作る」と誤った声明を発表したことで、X（旧ツイッター）では「移民の受け入れではないか」と炎上する事態となった。

その反対理由にあげられるのが「治安の悪化」だが、新宿・歌舞伎町では数年前からナイジェリア人キャッチが増加し、トラブルも相次いでいるという。その実態を調査した。

木更津市に抗議の電話が殺到

事の発端は、８月21日に横浜で開催されたTICAD（アフリカ開発会議）にさかのぼる。会議に合わせて、JICAは国内4つの自治体をアフリカの「ホームタウン」に認定。千葉県木更津市とナイジェリアの国際交流や連携イベントなどを、JICAが支援することで、国際交流を後押しするとした。

だが、ナイジェリア政府は「日本政府がナイジェリア人向けに特別ビザの枠組みを作る」などと、誤った内容を含んだ声明を発表した。これが拡散されたことで、Xでは「ナイジェリア人を受け入れるのか」「治安が悪化する」といった声が相次ぎ、炎上する事態に発展。木更津市には、連日にわたって抗議の電話が殺到した。

一連の騒動を受けて、木更津市は公式サイトで市長名義の声明を公開。「一部のSNS等で報じられている移住・移民の受け入れやナイジェリア国における特別就労ビザ等の発給要件の緩和措置などの事実は、本市から何ら要請した事実はなく、また、一切承知しておらず、SNS等で報じられている事実もございません」などと、疑惑を否定した。

その後、ナイジェリア政府も声明を削除した上で、ホームタウンの指定が「（木更津市との）文化的な絆を深める取り組みである」と修正した声明を発表した。

「ここまでSNSで議論を呼んだ理由のひとつが、ナイジェリアの治安の悪さに他なりません。日本の外務省は、ナイジェリアの広範囲の地域にレベル3（渡航中止勧告）以上の危険情報を発出しており、現在も一部の州では、テロ事件が相次いでいると呼びかけています。

さらにXでは、ナイジェリアの情勢不安を訴える、真偽不明の『現地動画』が出回りました。そうした不安を煽る投稿も相次いだことから、自治体に抗議の電話が殺到したのではないでしょうか」（スポーツ紙デスク）

歌舞伎町に「ナイジェリア人キャッチ」が急増

出入国在留管理庁によると、日本に住むナイジェリア人の数は、昨年末の時点で4488人。20年前の2405人に比べると、約2倍に増加している。また都道府県別では、東京、埼玉、神奈川などの首都圏に多く住んでいるという。

そんなナイジェリア人が、近年増加の一途を辿るのが、日本一の繁華街として知られる新宿・歌舞伎町だ。『ルポ歌舞伎町』（彩図社）著者の國友公司氏はこう語る。

「歌舞伎町を訪れる方なら、一度は見たことがあるかと思われますが、区役所通り付近には『黒人キャッチ』がたむろしていて、彼らの多くを占めるのがナイジェリアやガーナといった英語圏のアフリカ人です。

彼らは『ヘイ、ブラザー』などと笑顔で握手を求めてきてきますが、やってることは客引き行為に他なりません。『インターナショナルクラブ』という多国籍キャバクラに連れていき、マージン（紹介料）を受け取っています」

彼らが繁華街で「商売」を始めたのは約25年前にさかのぼる。それまで都内各地でストリート系のアパレルショップを経営していたが、徐々に六本木や渋谷、新宿（歌舞伎町）といった繁華街でバーやクラブ経営に乗り出したという。

実は本誌記者は今年1月、黒人キャッチの生態を探るために六本木を訪れていた。その際にも、自称ナイジェリア人だという大柄の男性に「ヘイ、マイブラザー」と笑顔で握手を求められたが、取材を切り出したところ、態度が急変。すぐに同郷の仲間たちを呼ばれ、身長180センチはあろうかという黒人キャッチに四方八方を囲まれた。

カタコトの日本語で「俺たちのなにを知りたいの？」と聞いてくるが、先ほどとは打って変わり、目の奥は笑っていない。勇気を振り絞り、彼らの仕事内容について尋ねたが、黒人キャッチの一人に「あなたに話すことなにもない。ゴーホーム」と真顔で告げられる。あまりの威圧感に、諦めて帰るしかなかった。

ナイジェリア人キャッチの「驚くべきシノギ」

前出の國友氏は、黒人キャッチが取材を嫌がる理由として、彼らの「シノギ」が関係しているという。

「実は、黒人キャッチの中には飲食店の『客引き』に加えて、裏ではクスリの『プッシャー』（売人）をやっている人もいます。また、彼らの活動拠点はコロナ前まで六本木がメインで、2010年代には訪日外国人客の酒に睡眠薬を混ぜて、財布とクレカを盗む『ドリンクスパイキング』という犯罪を繰り返していた。

各国の大使館から警察に苦情が相次ぎ、犯行場所となっていたインターナショナルクラブをどんどん潰したんです。そのため黒人キャッチたちの一部は、インバウンド需要が見込める歌舞伎町に移動しました」

後編記事『木更津市の「アフリカ・ホームタウン問題」が炎上…！新宿・歌舞伎町のナイジェリア人キャッチを取材してわかった「薬物売買の実態」』では、実際に歌舞伎町におもむき、黒人キャッチへ接触を試みた。

