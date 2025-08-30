カジュアルに苦手意識があるレディでも、華トップス×デニムの組み合わせは特別枠。どんな華トップスも好みのバランスに調整してくれるから、カジュアルを楽しみたいときに絶好のコーデです。8月30日(土)のおすすめコーデをご紹介します。

あざとさ高めなオフショルを切りっぱなしデニムで切れ味よく♡

出典: 美人百花.com

ドラマティックなブラックオフショルをデニムで大人カジュアルに振って。

オフショルニット￥8,690/31 Sons de mode(ダブルエー) デニムパンツ￥17,600/アプワイザー・リッシェ バッグ￥1,699/GRL カチューシャ￥18,700/acca(acca GINZA SIX店) イヤリング￥8,100/アビステ フラットシューズ￥39,600/ピッピシック/ルル・ウィルビー(アルアバイル)

掲載：美人百花2025年6月号「華トップス×デニムでレディカジュ夏支度♡」

撮影/西崎博哉(MOUSTACHE) スタイリング/筒井葉子(PEACE MONKEY) ヘアメイク/山下智子 モデル/佐々木彩夏 構成・文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部