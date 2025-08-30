13連戦で大谷は2本塁打

米大リーグのドジャースは15日（日本時間16日）から27日（同28日）までの13連戦を9勝4敗で終えた。大谷翔平投手は2本塁打にとどまったが、敵地実況席を何度もうならせた。

18日（同19日）の敵地ロッキーズ戦。大谷は2回の第2打席に恐怖の打球を放った。打球速度106.5マイル（約171.3キロ）のセンター返し。頭部を襲われた相手投手は、転がりながら回避。遊撃手を強襲しセンター前へ抜けていった。

MLB公式のロッキーズ地元中継で実況を務めたドリュー・グッドマン氏は「オウ、なんてことだ」と伝え、「1つ言えることは、まだ2回ですが彼（大谷）に打たれるような球は投げたくないですね。彼は異常ですからね」と続けた。解説のライアン・スピルボーグス氏も「これは本当に恐ろしい106マイルだ」と話していた。

19日（同20日）の同カードでは、第2打席に44号。角度19度という低弾道のライナーが、フェンスを越えてブルペンに飛び込んだ。

MLB公式のロッキーズ地元中継も驚きを隠せない。実況のグッドマン氏は「1つ疑問なんですが、彼はそれほどまでに高く打ったでしょうか？ それでもとても速い打球でした」とコメント。解説のスピルボーグス氏からも、「打球角度は19度。そして打球速度は116マイルだ。メジャーリーグのユニホームを着た中で史上最高の選手を目撃している」と称賛が口をついた。

首位攻防戦でも存在感を見せつけた。24日（同25日）の敵地パドレス戦では、9回にダメ押しの45号。松井裕樹投手の速球を粉砕した。

MLB公式のパドレス地元中継では、大谷が打った瞬間に解説のトニー・グウィンJr.氏が、思わず「うぅ」と漏らすほど。実況のドン・オルシーロ氏も「大谷の45号です」と淡々と伝え、その後15秒間沈黙した。

グウィンJr.氏は「パドレスはこのシリーズ中ずっとオオタニに対して高めのストレートで攻めていた。速い球速で空振りを取れていたが、マツイはそうはいかなかった」と分析。「オオタニにとってこのシリーズ初安打となりました」と伝えていた。

この本塁打の後、大谷はヤジり続けていたパドレスファンとまさかのハイタッチ。異例の光景も大きな話題となった。



（THE ANSWER編集部）