¡Ö25²¯±ß¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Î²ÄÇ½À¤â¡Ä¡×¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤òÆÈÁöÃæ¤Îºå¿À¡¦¶áËÜ¸÷»Ê¡Ê30¡Ë¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ëµð¿Í¤¬Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¡ÈÌîµå¤Î¼ÂÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÉÍýÍ³¤È¤Ï
¡¡8·î19Æü¤Ë¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ºå¿À¡¦¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¡Ê30¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û²Ä°¦¤é¤·¤¤Ç¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¡Ä¶áËÜ¸÷»Ê¡Ê30¡Ë¤Ë°¦Ì¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¿´²¹¤Þ¤ë¡È¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡É¤ò¸«¤ë
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ò¤¿Áö¤ëÌÔ¸×ÂÇÀþ¤Ç¡¢ÉÔÆ°¤Î¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¡È»þ¤Î¿Í¡É¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¡Ê30¡Ë
¡Öºò¥ª¥Õ¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤ÎÀÊ¤Ç¡¢µåÃÄÂ¦¤Ï¶áËÜ¤ÎFA¸¢³ÍÆÀ¤ò¸«±Û¤·¤ÆÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤òÄó¼¨¡£¤·¤«¤·¶áËÜ¤Ï¡Ø1Ç¯¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¡¢¿äÄê3²¯7000Ëü±ß¤ÎÃ±Ç¯·ÀÌó¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£¥ª¥Õ¤Î¸¢Íø¹Ô»È¤òÆ÷¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
1Ç¯ÌÜ¤ËÅðÎÝ²¦¤ò³ÍÆÀ
¡¡Ê¼¸Ë¸©Ã¸Ï©Åç½Ð¿È¤Î¶áËÜ¤Ï¡¢¸©Î©¼Ò(¤ä¤·¤í)¹â¤«¤é´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¡¢Âçºå¥¬¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çºå¿À¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£
¡Öºå¿À¤Î¿·¿ÍÁª¼ê¤Ï¥×¥íÀ¸³è¤Ë´·¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼Ò²ñ¿Í½Ð¿È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÁª¼êÎÀ¡Ø¸×É÷Áñ¡Ù¤ËÆþÎÀ¤¹¤ë¤Î¤¬Âç¸¶Â§¡£¤È¤³¤í¤¬¶áËÜ¤Ï¡¢Ãæ³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿½÷À¤ÈÂçºå¥¬¥¹»þÂå¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÆþÎÀ¤òÃÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡³Î¤«¤Ë´ûº§¤òÍýÍ³¤ËÆþÎÀ¤òÌÈ½ü¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ï²áµî¤Ë¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÄÁ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢µåÃÄÆâ¤Ç¤Ï¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÄêÃå¤·¡¢¿·¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏOB¤ÎÀÖÀ±·û¹»á°ÊÍè¡¢NPB»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÅðÎÝ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
Ìîµå¤Î¼ÂÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»Ô¾ì²ÁÃÍ
¡¡º£Ç¯6·î¤Ë¤ÏµåÃÄÆüËÜ¿Í»Ë¾åºÇÂ®¤Ç1000ËÜ°ÂÂÇ¤òÃ£À®¡£ÆþÃÄ7Ç¯ÌÜ¤ÇÄÌ»»1070ËÜ°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¸Î¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÎµÏ¿¤Þ¤Ç¤¢¤È2ËÜ¡Ê8·î25Æü»þÅÀ¡Ë¤ÈÇ÷¤ë¤Ê¤É¡¢µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂÇ¼Ô¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¶áËÜ¤òÂ¾µåÃÄ¤¬Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö¸½ºß¥»¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¤Îµð¿Í¤¬¡¢º£¥ª¥Õ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£µ¨¤Îµð¿Í¤ÏÌî¼ê¤¬µ¡Ç½¤»¤ºÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈÂÇ¤Æ¤ëÌî¼ê¡É¤¬Íß¤·¤¤¡£¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤ÎÀïÎÏ¤òºï¤°°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¶áËÜ¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ï5Ç¯Áí³Û25²¯±ß¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µð¿Í¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¶â³Û¤òÄó¼¨¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤È¤â¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¶áËÜ¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶áËÜ¤ÏÂçºå¥¬¥¹»þÂå¡¢Ë¡¿Í½»Âð±Ä¶ÈÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¡¢¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¾Íè¤Î½ÅÌò¸õÊä¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Û¤ÉÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÎ¥Åç¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ³èÆ°¤Ë¤â´Ø¿´¤¬¹â¤¤¡£¤½¤³¤Çµð¿Í¤Ç¤Ï¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï»ØÆ³¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÔÀ®¥È¥Ã¥×¤Ê¤ÉÇØ¹ÁÈ¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¤¤»×ÏÇ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÇ½ÎÏ¤â¥É¥é1µé¡©
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯9·î4Æü¹æ¡Ë