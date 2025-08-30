¡Ö¼ç¿Í¤Î»à¤¬ÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡Ä¡×¼«»à¤·¤¿ÃÝÆâ±ÑÌÀÁ°Ê¼¸Ë¸©µÄ¤ÎºÊ¤¬¸ì¤Ã¤¿¡ÖNHKÅÞ¡¦Î©²ÖÅÞ¼ó¤Î·º»ö¹ðÁÊ¡×¤È±¢ËÅÏÀ¤Î¶²ÉÝ
¡¡8·î8Æü¡¢¸Î¡¦ÃÝÆâ±ÑÌÀÁ°Ê¼¸Ë¸©µÄ¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ¾ÍÀ´þÂ»ÍÆµ¿¤Ç¡¢ÃÝÆâ»á¤ÎºÊ¤¬NHKÅÞ¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤ò·º»ö¹ðÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¹ðÁÊ¾õ¤Ç¤Ï¡¢Î©²Ö»á¤¬ÃÝÆâ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Èµõµ¶¤ÎÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤¿¡£·Ù»¡¤Ï6·î¤Ë¹ðÁÊ¾õ¤ò¼õÍý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¼ç¿Í¤Î»à¤¬ÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡Ä¡×¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ëÃÝÆâ¸©µÄ¤ÎºÊ
NHKÅÞ¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö»á¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡¡º£²ó¡¢ÃÝÆâ»á¤ÎºÊ¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢·º»ö¹ðÁÊ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¤ÎÌ¾ÍÀ¤äÂº¸·¤ò¤¤Á¤ó¤È¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¼ç¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¡¢¤½¤Î»à¤âÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÃÝÆâ»á¤ÎºÊ¡Ë
ºØÆ£ÃÎ»ö¤â±¢ËÅÏÀ¤òÀú¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¡Ä
¡¡ÃÝÆâ»á¤Ï¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿¡£ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¡Ê47¡Ë¤¬½ÐÄ¾¤·Áªµó¤ËÎ×¤ó¤ÀºòÇ¯¤ÎÃÎ»öÁª´ü´ÖÃæ¡¢¡ÖÃÎ»ö¤òìÊ¤á¤¿¹õËë¡×¤È¤·¤Æ°â¤ì¤Ê¤ÈðëîÃæ½ý¤ò¼õ¤±¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëö¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º¬µòÉÔÌÀ¤Î¡Ö±¢ËÅÏÀ¡×¤È¤¤¤¦¤Ù¤¸ÀÀâ¤À¤Ã¤¿¡Ö¹õËë¡×ÈãÈ½¡£ÃÝÆâ»á¤ÎºÊ¤¬¼èºà¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î±¢ËÅÏÀ¤Ë¤è¤êÆü¾ï¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¤³¤È¤Î¶²ÉÝ¤À¤Ã¤¿¡£ºØÆ£ÃÎ»ö¤âÁªµó´ü´ÖÃæ¡¢±éÀâ¤ÎÃæ¤Ç±¢ËÅÏÀ¤òÀú¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¡¢¼ª¤òµ¿¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤ò¿¯¿©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë±¢ËÅÏÀ¤ÎÀµÂÎ¤ËÇ÷¤ë¿·Ï¢ºÜ¡Ö±¢ËÅÏÀ¤Î¸¦µæ¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ï¢ºÜÂè1²ó¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤ò¤á¤°¤ë±¢ËÅÏÀ¤Î±Æ¶Á¤äÃÝÆâ»á¤ÎºÊ¤¬Ì£¤ï¤Ã¤¿¶²ÉÝ¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤¬±éÀâ¤Ç¸ý¤Ë¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤ò¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
