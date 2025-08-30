「愛子天皇」を望む国民は増えているのに…「女性天皇・女系天皇」の議論が一向に進まなくなってしまった「政治的理由」

現在、皇位継承資格をもつ次世代の皇族は秋篠宮家の悠仁親王のみ。10年後、20年後、そして50年後に、天皇と皇室はどのような姿になっているのだろうか？ 戦後80年の節目となったこの夏、皇室制度・皇位継承の専門家に連続インタビューを行った。

笠原英彦（かさはら・ひでひこ）／1956年生まれ。慶應義塾大学名誉教授。専門は日本政治史、皇室典範。皇室に関する政府ヒアリングに2012年、2016年、2021年の3度招かれた

問題は「政治家の不作為」

2001年に愛子さまがお生まれになった直後には、マスコミから「女性天皇と女系天皇の違いを解説してほしい」という依頼を多く受けました。今では国民の理解も深まり、ネット上では女性天皇・女系天皇の区別をわかったうえで「やはり愛子内親王殿下にぜひ、女性天皇となっていただきたい」という意見が数多くみられます。私自身、象徴天皇制においては、性別にかかわらず直系継承とするのが自然ではないかと考えています。

ところが、先の国会でも皇位継承をめぐる与野党の議論はまとまりませんでした。自民党は「女性皇族が結婚しても皇族にとどまる場合、その夫と子は皇族にしない」「旧宮家の男系男子を養子として迎える」といった案を出したものの、これらは現在の社会通念上、現実味が薄い。野党の反対で、結局また先送りになりました。

私は2012年以降、政府の有識者会議で何度か意見を申し上げてきましたが、まったく結論が出る気配がありません。皇位継承問題は政治的な対立含みで、政権の意向や政局も色濃く影響するために仕方がない面もあるとはいえ、政治の不作為、つまり積極的に議論を進めようとしなかったことのツケが今、噴出しつつあるのではないかと思います。

もう先送りする猶予はない

女性天皇・女系天皇の容認案については、以前にも2005年に小泉純一郎政権がまとめた報告書で「皇位継承順位は、性別にかかわらず長子優先とする」と書かれています。しかし、このときは猛烈な反対運動が起きたことと、直後の2006年に悠仁さまがお生まれになったことで立ち消えとなりました。

その後、民主党政権でも皇位継承に関する議論は行われましたが結論は出ず、安倍晋三政権になってからは、「男系男子優先」という流れが強まり、現在に至っています。先送りに次ぐ先送りで、安定的な皇位継承が難しい状況に至ってしまったのです。

愛子さま、佳子さまが今ご結婚されれば、現在の皇室典範が適用され、皇籍を離脱することになりますから、もう一刻の猶予もありません。たとえば「女性皇族が結婚しても皇族にとどまれるようにする」というところまでは与野党の合意を取り付けて、暫定的に法改正するといったことも必要ではないでしょうか。

国民の側はある意味「覚悟」ができているはずですから、決断を下す立場である政治家が妥協点を見出さなければ、事態はさらに行き詰まるでしょう。

こちらの記事もあわせて読む：【世界の首脳が感激し、涙した…天皇と皇室がもつ「言葉にできないお力」と、日本人ならではの「私利私欲ではない道徳性」を守るための道】

「週刊現代」2025年09月01日号より

【こちらも読む】世界の首脳が感激し、涙した…天皇と皇室がもつ「言葉にできないお力」と、日本人ならではの「私利私欲ではない道徳性」を守るための道