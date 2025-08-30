¥·¥Ù¥ê¥¢¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥í¥·¥¢¿Í½÷À¤È¶ØÃÇ¤ÎÎø 2¿Í¤ËË¬¤ì¤ëÅ¾µ¡ Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Èà½÷¤ÎÉ½¾ð¡ÚÀï¸å80Ç¯ ÂçÀÐË®É§¼èºà⑥¡Û
Àï¸å80Ç¯¤Î½ªÀï¤ÎÆü¤Ï¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎÀïÁè´ë²è¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Â¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÆÃ½¸¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î½ªÀïÄ¾Á°¤ËÆü¥½ÃæÎ©¾òÌó¤òÇË¤ê¡¢ÆüËÜ¤ò¹¶¤á¡¢½ªÀï¤ÎÆü¤ò²á¤®¤Æ¤â¿Ê·³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥½Ï¢¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥·¥Ù¥ê¥¢¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥í¥·¥¢¿Í½÷À¤È¶ØÃÇ¤ÎÎø 2¿Í¤ËË¬¤ì¤ëÅ¾µ¡ Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Èà½÷¤ÎÉ½¾ð¡ÚÀï¸å80Ç¯ ÂçÀÐË®É§¼èºà⑥¡Û
1945Ç¯8·î15Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÆüËÜ·³¤ÏÃÊ³¬Åª¤Ë²ò»¶¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬¼«Í³¤ò¼ê¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¾°¤â¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊáÎº¤È¤·¤Æ¼«Í³¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¼ã¼Ô¤Î°ì¿Í¤¬Ì¾¸Å²°»Ô¤Ë½»¤àÄ¹ß·½ÕÃË¤µ¤ó¡Ê100¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¶¯À©Ï«Æ¯¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÈ³Ø¤Ç¥í¥·¥¢¸ì¤ò³Ø¤Ó¡¢ÃæÂâÄ¹¤Ë¤Þ¤Ç¾º¿Ê¤·¤¿Èà¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¿Í½÷À¤«¤é¥×¥í¥Ýー¥º¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÅ¨¹ñ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥í¥·¥¢¿Í½÷À¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥¿ー¥Ë¥ã¤È¤Î¶ØÃÇ¤ÎÎø¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Àï¸å80Ç¯¡¢¼«¿È¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç80Ç¯´ÖÉõ°õ¤·¤Æ¤¤¿°ïÏÃ¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Îµö¤·¤òÆÀ¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë²ò¶Ø¤¹¤ë¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±ÂÎ¸³µ¤È¤·¤Æ¡£
¥¿ー¥Ë¥ã¤ÎÉã¿Æ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤È·ëº§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Èº©´ê¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢½ÕÃË¤µ¤ó¤Î°Õ»×¤Ï¸Ç¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÆüËÜ¤Øµ¢¤ê¤¿¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¤À¤«¤é¡×
¤½¤ÎÅú¤¨¤òÊ¹¤¤¤¿Éã¿Æ¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤ê¤½¤¦¤«¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë½ÕÃË¤é¤·¤¤¤ÈÒì¤¤¤¿¡£¥¿ー¥Ë¥ã¼«¿È¤â½ÕÃË¤µ¤ó¤ÎÁªÂò¤Ë¡Ö¥Ï¥ë¥ª¤é¤·¤¤¤ï¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤à¤·¤í¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤¬¾×·âÅª¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤Îµ²±¤ÎÊý¤¬¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¥¿ー¥Ë¥ã
¤½¤ì¤Ï»×¤¤¤â´ó¤é¤Ê¤¤ÃÎ¤é¤»¤À¤Ã¤¿¡£¥¿ー¥Ë¥ã¤Ë¤âÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ÎÆü¤Î¥¿ー¥Ë¥ã¤Ï¡¢¾Ð´é¤¬âÁ¤·¤¯Çò¤¤»õ¤¬°î¤ì¤ë¤¤¤Ä¤â¤ÎÈà½÷¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢¾¯¤·¼ä¤·¤½¤¦¤Ç¡¢¤ä¤äÈá¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡×½ÕÃË¤µ¤ó¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤â¡¢Èà½÷¤ÏÅú¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤Ã¤ÈÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤ò»¡¤·¤¿½ÕÃË¤µ¤ó¤Ï¡¢²¿¤â¸ì¤é¤º¡¢Èà½÷¤¬ÏÃ¤¹¤Þ¤Ç¡¢ÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÄÀÌÛ¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í¡¢¤³¤ÎÌµ¤Î»þ´Ö¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î¿´¤òÀ°Íý¤¹¤ë»þ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Õ¤È²£¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¿ー¥Ë¥ã¤ÎËË¤òÎÞ¤¬¤Ä¤¿¤¤¡¢¤½¤ÎÎÞ¤òÍ¼ÍÛ¤¬¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡×
Èà½÷¤Ï¡¢ÊÄ¤¸¤¿¿´¤ÎÈâ¤ò¤³¤¸³«¤±¡¢À¼¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡×
¤½¤ì°Ê¾å¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Éã¿Æ¤ÎÅ¾¶Ð¤Ç½»¤ß´·¤ì¤¿¥·¥Ù¥ê¥¢¤òÎ¥¤ì¡¢¿·¤·¤¤Å¾Â°Àè¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¹Ô¤Àè¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤À¤Ã¤¿¡£
½ÕÃË¤µ¤ó¤Ë¤âÅ¾µ¡¤¬¡Ä
Åö»þ¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥½¥Ó¥¨¥ÈÏ¢Ë®¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤¤¡¢¥í¥·¥¢¤È·»Äï¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É·ë¤Ó¤Ä¤¤¬¶¯¤¤¹ñ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅö»þ¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿¯¹¶¡¢°µÀ¯¤Ë¶þ¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÀ¾ÎÙ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹ñ¡£
°ìÊý¤ÇÆüËÜ¤Ï¥í¥·¥¢¤ÎÅìÎÙ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹ñ¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â¥í¥·¥¢¤ÎÎÏ¤ÎÁ°¤Ë¶þ¤·¡¢ËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï»÷¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¡¢¿É¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤¢¡×
½ÕÃË¤µ¤ó¤Ï¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤É¤³¤«¼ä¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢½ÕÃË¤µ¤ó¤Ë¤âÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÆÍÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¼ýÍÆ½ê¤Î½êÄ¹¤«¤éÁ°¿¨¤ì¤â¤Ê¤¯¡ÖÌÀÆü¡¢ÆüËÜ¤Øµ¢¤ì¤ë¤«¤éÁá¤¯»ÙÅÙ¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
Ç¾Î¢¤ËÉâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¥¿ー¥Ë¥ã¤Î´é
¡Ö¤¨¤Ã¡¢º£¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©µ¢¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤Ø¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¥ä¥Ý¥ó¥¹¥ー¡ÊÆüËÜ¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
Ì´¤Ë¤Þ¤Ç¸«¤¿ÁÄ¹ñ¤Ø¤Îµ¢¹ñ¡£¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÆ§¤á¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿ÁÄ¹ñ¤ÎÂçÃÏ¤ò¡¢º£°ìÅÙÆ§¤ß¤·¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¤È´ò¤·¤¤¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¿´¤ÎÄì¤«¤éÊ¨¤Î©¤Ä´î¤Ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅâÆÍ¤¹¤®¤Æ¡¢¿´¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¥¿ー¥Ë¥ã¤Î¤³¤È¤¬Æ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥¿ー¥Ë¥ã¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¾Ð´é¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤¹¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬Àè¤Ë¥·¥Ù¥ê¥¢¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡£½ÐÈ¯¤ÏÌÀÆü¡¢¥¿ー¥Ë¥ã¤Ë°ì¹ï¤âÁá¤¯ÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¹ø¤¬½Å¤«¤Ã¤¿¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÌÀÆü¤Ë¤âµ¢´Ô¤¹¤ëÃç´Ö¤é¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤À¼¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¡¢µ¢¤ê»ÙÅÙ¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î½ÐÎ©¤Î½àÈ÷¤Ê¤É¤Ë¤Ï»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¡¢²ÙÊª¤Ê¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢»ý¤Áµ¢¤ë¤â¤Î¤âËØ¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í£°ì¤Î¿´»Ä¤ê¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥¿ー¥Ë¥ã¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
½ÕÃË¤µ¤ó¤«¤é¤Î¡ÈÆÍÁ³¤ÎÃÎ¤é¤»¡É ¥¿ー¥Ë¥ã¤Ï
µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢½ÕÃË¤µ¤ó¤ÎÂ¤Ï¥¿ー¥Ë¥ã¤Î¼«Âð¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥¢¤ò¥Î¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥¿ー¥Ë¥ã¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡Ö¥Ï¥ë¥ª¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥¿ー¥Ë¥ã¤È·ëº§¤¹¤ë¤è¡×¤½¤ó¤Ê½ÕÃË¤µ¤ó¤Î¿´ÊÑ¤ï¤ê¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤ÉÃÎ¤ëÍ³¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤Ê¤ÉÍ½ÁÛ¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤¹¤°¤µ¤Þ¡¢¥¿ー¥Ë¥ã¤ËÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÌÀÆü¡¢ÆüËÜ¤Øµ¢¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤è¡×
¤¢¤Î»þ¤Î¥¿ー¥Ë¥ã¤Î´é¤ÏËº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¸å¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Øµ¢¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ï¤Í¡×
¤½¤Î¾Ð´é¤ÏÌµÍý¤Ëºî¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é°ÂÅÈ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¡£Ç¯º¢¤ÎÃ±¤Ê¤ëÎø°¦¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆºÇ°¦¤Î¿Í¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦¡¢¿¼¤¤°¦¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥·¥Ù¥ê¥¢¤òÎ¥¤ì¤ëÍâÄ«¡¢Ä«ÍÛ¤¬¥·¥Ù¥ê¥¢¤ÎÂçÃÏ¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
