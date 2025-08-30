【ZARAの淡色】が華やか見え！ 甘すぎず大人も着やすい♡「刺繍アイテム」

大人の装いに上品な華やかさを添えてくれる【ZARA（ザラ）】の淡色刺繍アイテムをピックアップ。どれも大人世代にしっくりなじみそうな上品な色合いと刺繍の繊細なディテールが魅力です。甘すぎず、ほどよい華やかさで日常にも特別なシーンにも取り入れやすいラインナップ。大人世代の着こなしに取り入れたくなりそうな刺繍アイテムをご紹介します。

甘さ控えめ刺繍で大人の上品トップス

【ZARA】「刺繍入りトップス」\5,990（税込）

ほんのり甘さを感じさせるようなバニラカラーのトップス。ほどよい抜け感も添えてくれるカットワーク刺繍で、淡色ながらも華やかに着られそうな一枚です。袖はショートストリーブで軽やかに。ドローストリングで、シルエットをすっきりさせてくれそうなのもポイント。甘すぎない上品な雰囲気で、大人の装いに自然になじみそうです。

涼やかに映えるホワイト刺繍パンツ

【ZARA】「カットワーク刺繍入りキュロットパンツ」\6,590（税込）

同色で施されたカットワーク刺繍が、さりげない華やかさをプラスしてくれるキュロット。ハイウエスト仕様でスタイルアップが狙えるのに加えて、後ろゴムで穿き心地がラクそうなのもうれしいポイントです。白の清涼感と刺繍の上品さが、大人の夏コーデをさりげなく格上げしてくれそうな一本は、休日のお出かけにも、リゾート気分を味わいたい日にも取り入れられそうです。

ほどよい透け感が魅力の大人の刺繍スカート

【ZARA】「セミシースルー構造ニットスカート」\8,590（税込）

セミシースルーの編み地を取り入れたミディ丈スカート。ほんのり透け感がありますが、裏地付きで安心感がありそう。エクリュカラーのやわらかなトーンが上品で、刺繍デザインが大人の女性に華やぎを添えてくれそうな一枚です。普段使いはもちろん、きちんと感を意識したい日にも活躍してくれそうです。

涼やかにまとめる刺繍映えリネンワンピース

【ZARA】「リネン刺繍ワンピース ZW COLLECTION」\13,590（税込）

エクリュカラーのやわらかな色合いと、同色であしらわれた刺繍ディテールが上品な印象を与えてくれそうなワンピース。派手すぎない華やかさで、大人世代も取り入れやすそうな一枚です。細いストラップとすっきりとしたネックラインが軽やかさをプラス。リネン混素材が大人の夏に心地よく寄り添ってくれそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki