AIが「使えるかどうか」は、人間側の「使い方」で決まります。

そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍 『AIを使って考えるための全技術』 が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「AIと、こうやって対話すればいいのか！」「値段の100倍の価値はある！」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。

必ず押さえておきたい王道の発想法「SCAMPER法」

「SCAMPER（スキャンパー）法」をご存じでしょうか。多くの書籍や記事で紹介されている発想法です。

これは、アイデアを出そうとするときの「アタマの動き」を整理し、それぞれの頭文字を取ってまとめたもの。全部で9つありますが、頭文字が重なる部分をまとめて7文字で綴ります。

考えるための手がかりとなる「最初の質問」が整理された、王道の発想法です。

・Substitute（代替）

「あるべきモノ・コトがないときに、どうやって補うか？」



・Combine（結合）

「主題の対象に対して、別のパーツをくっつけて面白くできないか？」



・Adapt（適用）

「主題以外のモノ・コトが持つ良い要素、エッセンスを主題の対象に適合させられないか？」



・Modify（修正）

「主題を構成する外面的、内包的要素や構造などを変更できないか？」



・Magnify/Minify（拡大/縮小）

「主題の一部を大きくしたら？ 小さくしてみたら？」



・Put to other use（置き換え）

「主題について、別の新しい用途を見いだせないか？」



・Eliminate（削除）

「主題の一部を削ってみたら？」



・Rearrange（並べ替え）

「主題が持つ要素や部分などの順番を組み替えてみたら？」



・Reverse（逆）

「主題を構成する要素や、意味合いなどを真逆にしてみたら？」

それぞれの質問を、お題となる商品やサービスなどに「当てはめて」いくことで、アイデアを発想していきます。この9つの項目とは形が違いますが、E.P.トーランスが『創造性の教育』に記したのが最初と言われています。その後、発想法として発展し、まとめて「SCAMPER法」と名づけられました。

なおSCAMPER法には、さらに細かい50程度の質問リストが詳細版として存在している他、源流から分化発展した変化版として「アイデアのチェックリスト」「オズボーンのチェックリスト」と呼ばれるバージョンもあります。

SCAMPER法をAIで自動化する技法「9つの型」

SCAMPER法は王道と言うだけあって、ジャンルを問わずどんなお題にも使えます。というより、9つも型があるので必ずどれかは有効に作用するでしょう。

ただ、人は選択肢が多いほど迷い、選べなくなるもの。9つ「も」あるため、いったいどの方法を試せばいいのか、そこから悩んでしまうこともあります。

そんなSCAMPER法をまとめてAIで実践するのが、技法その17「9つの型」です。1つのお題に対して、9つの質問を一気にぶつけます。

こちらが、そのプロンプトです。

＜AIへの指示文（プロンプト）＞ 〈アイデアを得たい対象を記入〉のアイデアをSCAMPER法に基づいて提案してください。以下の観点を参考にしてください。→S（代替）：部分、人、材料、働き、プロセス／C（結合）：部分、目的、応用方法、材料／A（適用）：状況、モノ、行為、考え／M（修正）：色、外形、音、音声、意味合い／M（拡大・縮小）：高さ、重さ、サイズ、強度、頻度、複雑さ、価値／P（置き換え）：そのままで別の分野、一部を変えて新しい用途、別の市場／E（削除）：部分、機能、動き、負担、価値／R（並べ替え）：パターン、配置、組み合わせ、部品／R（逆）：順序、上下、内外

ちなみにAIへの問いかけとして、「SCAMPER法で考えて」と入力するだけで実行はしてくれます。それだけ著名な発想法なんです。

ですが、そのレベルの入力では回答が大ざっぱになるため、このプロンプトでは私の研究成果である「具体要素単語集」を盛り込んでいます。これにより、具体的で多様なアイデアの出力が保証されます。

組織や人など、「論理的な解決」が難しい課題におすすめ

技法「9つの型」は原型であるSCAMPER法と同じく、どんな課題にも使える技法です。

とくに、深く考え始めるタイミングがおすすめ。9つの視点から幅広くアイデアが出てきますから、お題が持っている可能性やポテンシャルを潰すことのない、効果的な思考のとっかかりが見いだせます。

あるいは、どこから考え始めようか迷う、困ってしまう、そんなときにもおすすめです。AIは余計なことを考えずに、型に従ってアイデアを拡げてくれます。

本書で紹介している他の技法との相対的な比較をあえてするならば、あくまでも私の経験上ですが、理系的なお題（プロダクトの発想など）よりも、いわゆる文系お題（組織の問題解決、人に絡むお題など）の方が、さらに相性がいい傾向を感じます。

技法その17「9つの型」、ぜひ活用してみてください。