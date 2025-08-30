ＮＦＬ選手のトラヴィス・ケルシーは、テイラー・スウィフトに５５万ドル（約８１４０万円）のヴィンテージの指輪を選んだと言われている。２６日にインスタグラムへの投稿で婚約を発表した２人、その際に８カラットのダイヤモンドの指輪が写真に映っていたが、その後の報道によれば、ＮＦＬスター選手のトラヴィスはテイラーに気に入ってもらえるような指輪の「はっきりしたイメージ」が頭にあったという。



【写真】テイラー・スウィフトの婚約指輪

ある関係者はＵｓウィークリー誌にこう話す。「トラヴィスはとても思いやりがある人です。求めるもののはっきりしたイメージがありました。ほとんど１人で選んだんです。彼女のことをよくわかっているので、彼女がタイムレスで定番スタイルのヴィンテージ風が好きだと知っていました」「彼はよく見ているので、何が合うかわかっています。それで決めたんです。彼女の好みや希望をすべて踏まえたうえで検討し、彼女がよくつけているジュエリーも参考にしていました」



選ばれた指輪はアーティフェックス・ファインのキンドレッド・ルボックによるデザインと思われており、オールドマイン・ブリリアントカットのダイヤがゴールドのリングにセットされたものとなっており、価値は５５万ドルと推定されている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）