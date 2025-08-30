若返りは可能かもしれない…世界の富豪が追い求めた「不老」の最終結論

「老化」は「治療可能な病気」に変わりつつある

人類の最後の夢のひとつに不老不死がある。世界一の投資家と言われるウォーレン・バフェットも「資産10兆円90歳の私より資産0円20歳の若者の方が価値がある」と言ったそうだ。

どれだけの富を積み上げても、若さは買えない。そう思われてきたわけだ、これまでは。

ところがだ。2016年、米国のメイヨー・クリニック医科大学の研究チームはマウスの老化細胞（細胞の分裂回数が限界にきた細胞）を除去するとマウスの寿命が延びることを発見したのだ。

マウスに行ったように老化細胞を除去すれば、ヒトも寿命が延びる＝若返ることができるのか？

現在、アンチエイジング研究の最先端は老化細胞をいかにして増やさず、今ある老化細胞を除去するかにフォーカスしている。

それは具体的には老化防止ワクチンの開発になる。老化は治療可能な病気の範疇に入ってきたのだ。

老化を止めるワクチンを作れ

本来、分裂回数の限界が来た老化細胞は自死＝アポトーシスにより排除されるが、細胞の老化は酸化ストレスによって細胞が傷ついても起きる。酸化ストレスによって傷ついた細胞は腫瘍になることを避けるため、分裂を止めて老化細胞になる。分裂が止まるためにアポトーシスが起きず、老化細胞は体内に蓄積する。その結果、周囲に炎症を起こして周りの細胞を死滅させるという厄介なことになる。

こうした老化細胞が引き起こす慢性的な炎症は加齢に伴う病気、たとえば糖尿病、動脈硬化、アルツハイマー病などの原因になる。

老化した細胞にアポトーシスを復活させ、除去できれば老化は抑えられるはずだが、問題は老化細胞のアポトーシスのスイッチを入れる薬を使うと、健康な細胞までアポトーシスを起こすことだ。この方法では、老化細胞だけを除去することは難しい。

そこで抗老化ワクチンが考えられた。老化細胞には老化細胞特異的抗原(セノアンチゲン: seno-antigenga)が発現する。セノアンチゲンを狙って作動するワクチンの開発が進んでおり、たとえば日本抗加齢医学会（JAAM）副会長の南野徹氏らは、セノアンチゲンのひとつ糖タンパク質非転移性黒色腫タンパク質B（GPNMB）を同定した。動脈硬化症にかかるとGPNMBが上昇する。

マウスにGPNMBワクチンを注射すると老化細胞の蓄積が減少することがわかった。動脈硬化も軽減され、今後の人間への適用が期待される。

薬剤やワクチン以外にセノアンチゲンを持つ細胞を免疫系に攻撃させる研究も進んでいる。免疫系細胞で細菌や異常な細胞を攻撃するナチュラルキラー細胞はセノアンチゲンを認識、攻撃することがわかっているので、自分のナチュラルキラー細胞を採取して外部で培養し、点滴で体に戻すことで老化細胞を除去できるのでは？ と考えられている。

自分の体内年齢や老化速度を知る

遺伝に対する考え方もこの10年で大きく変わった。老化がある程度の可逆性を持つように、遺伝子も永久不変ではなく、状況に応じて変化する。後天性遺伝＝エピジェネティクスという。

最近、遺伝研究で問題になっているのが若い時のダイエットの是非だ。日本の女性がダイエットのし過ぎで軽度の栄養失調になっていることはご存じだろう。2023年の「国民健康・栄養調査」では、肥満指数であるBMIが18.5未満の「やせ」の状態にある20代から30代の女性は20.2％。内戦や経済破綻の起きている貧困国レベルだそうだ。

そういう女性が妊娠するとどうなるか？ 低栄養状態で飢餓が起きてると遺伝子が判断、低エネルギーモードに体の機能を切り替える。この時、発現する低エネルギー仕様の遺伝子は、子どもへと引き継がれる。つまり生まれながらにして飢餓に対応した遺伝子の子どもが産まれるのだ。

これが大変マズいことに、生活習慣病、特に糖尿病の発症原因となる。生まれながらに少ない栄養で生きていけるように消費エネルギーが少ないこどもが、普通の食事をしたら過栄養となるのだ。肥満になるならまだしも、糖尿病が発症する。しかも遺伝子が変化しているので、孫の代まで引き継がれるらしいのだ。

老化レベルを測定することで寿命を予測

まだ研究が初期段階なので、何が後天的に遺伝するのか、さまざまな意見があるが、中には恐怖が遺伝するという面白い研究がある。電気ショックを与えると同時に特定の匂い（実験で使われたのはペパーミント）の嗅がせると、ペパーミントの匂いを嗅いだだけでマウスは身をすくませるなどの恐怖行動をとるようになる。このマウスから生まれた子どもは、ペパーミントの香りをかいだだけで、親と同様に恐怖行動を示したという。

このように環境の変化に適応するために眠っていた遺伝子が発現するエピジェネティクスを利用すると、環境ストレスと老化の関係もわかって来る。遺伝子のどこが発現してるとどういう老化が起きているのかを判定できるからだ。若くても、糖尿病遺伝子が発現していればその部分では老化が進んでいることになる。

Rhelixa社の開発した「エピクロック（R）テスト」 は、被験者の血液を採取、遺伝子の発現ポイントを調べ、老化レベルを可視化する。運動習慣や食べ物の傾向、飲酒などによって遺伝子の発現変化（メチル化という遺伝子上の装飾が起きるので、場所を特定できる）がどのくらい起きたのか、それが老化にどのような影響を与えたのかがわかるという。

こうした遺伝子を使った老化レベルの測定技術をエピジェネティック・クロックといい、DNAのCpG部位と呼ばれる領域に起きたメチル化と年齢とに相関関係があることがわかっている。体内年齢が何才ぐらいで、残りの寿命は何年ぐらいだと予測できるわけだ。

※エピクロック(R)テスト

Rhelixa社が提供する日本初の生物学的年齢検査サービス。世界の老化研究のスタンダード「エピジェネティック・クロック」を用いて身体の老化具合や老化の進行速度を可視化する。https://epiclock.jp/

※DNAメチル化

DNAメチル化は、遺伝子の働きをオン・オフで調節する「DNAスイッチ」のような役割を担う。近年の研究から、このメチル化パターンが老化の進行や生活習慣病などの健康リスクと深く関わっていることが明らかになっている。

※生物学的年齢

暦年齢（誕生日からの経過年数）とは異なり、身体の細胞や組織の状態に基づく年齢。ヒトの見た目や健康寿命、さまざまな加齢性疾患のリスクなどを反映する年齢として捉えられている。

老化を止める？ 魚と果物

老化は、予防や治療ができるものであり、アポトーシス阻害剤のような薬やワクチンで一定の阻止が可能だとしても、実用化には時間がかかる。今、できることはないのか？

エイジマネジメント研究の専門家の日比野佐和子医師によれば、食生活の改善でDNAメチル化の書き換えが可能なのだという。

「老化と生活習慣に密接な関係があり、エピジェネティクスなDNA上の変化に関係しています。今、わかっているのは「魚介類中心の食生活」「定期的な有酸素運動」「良質な睡眠環境」の3点が老化の巻き戻しを可能にする可能性が高いということです」

魚食が体にいいという話はよく聞く。

「サケやサバなどの魚の油には、ビタミンDが豊富です。干しシイタケや卵黄にたくさん含まれますが、ビタミンDには免疫調整作用があり、エピジェネティックな変化に関係していると考えられます」

魚介類に豊富なタウリンは細胞の浸透圧を整え、自律神経を安定させるとともに、強力な抗酸化作用がある。

「遺伝子操作で老化させたマウスにタウリンを与えると、骨密度の低下が抑えられ、筋力や代謝、認知機能にも改善が見られました。タウリンが健康寿命を延ばす明確な証拠だと考えられます。」

「老化の針」を逆転させるカギは「タウリン」

魚を食べると老化が改善するのだ。肉食べてる場合じゃない、中高年は魚だ。骨粗鬆症やボケがイヤなら魚、タウリンだ。

「また細胞分裂の回数を決めるテロメアという部位があります。テロメアの長さが長いとそれだけ細胞は長生き（＝分裂回数が多い）になりますテロメアの長さを伸ばすテロメラーゼという酵素がありますが、テロメラーゼ合成がうまくいかずに老化が進むことがあります。タウリンはテロメラーゼが欠けることで進行する老化を抑えるため、エピジェネティックに老化に関与する可能性が期待されています」

「定期的な有酸素運動」がエピジェネティックな効果があることは、論文が出ている。

「アメリカの論文ですが、身体活動レベル(physical activity:PA) とDNAメチル化で予測されたエピジェネティック・クロックの関連性を調査したところ、PAレベルが高いほど、すべての指標において生物学的年齢が若いことがわかったそうです。PAが生物学的老化遅らせ、老化関連健康リスクを軽減するのです。運動はした方がいい。若返ります」

良質な睡眠環境についても睡眠特性はエピジェネティックな年齢の加速に因果関係を有するといった論文があるそうだ。

日本人が世界の長寿国になったのは、魚を食べる国民だからかもしれない。他にも果物に多い抗酸化成分のポリフェノールは、エピジェネティックな遺伝子発現のコントロールに関与していると考えられているそうだ。魚と果物をたっぷり食べて、運動をしてよく眠る。いわゆる健康な生活が老化の針を逆回転させるのだ。

日比野佐和子

医療法人社団康梓会 SAWAKO CLINIC x YS 統括院長

大阪大学大学院医学系研究科未来医療学寄附講座 特任准教授