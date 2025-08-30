マンチェスター・ユナイテッドがカラバオカップで格下グリムズビー・タウンに敗れた後、ルベン・アモリム監督の解任論が再燃している。そんな中、元サウサンプトンFWチャーリー・オースティンが、驚きの後任候補としてショーン・ダイシ氏の名前を挙げた。彼はユナイテッドがジネディーヌ・ジダン氏を第一候補とすべきだとしながらも、ダイシ氏がチームに「規律」をもたらすだろうと語った。『SPORTbible』が伝えている。





ダイシ氏はエヴァートンを解任されて以来、フリーの状態が続いている。かつて『Stick to Football』に出演した際、クラブの規模を理由にユナイテッドを「夢の仕事」だと語っていた。オースティンは「ダイシがバーンリーやエヴァートンでやった仕事を見れば、彼がクラブを立て直し、少なくとも規律をもたらしてくれる」と力説した。しかし、ブックメーカーの見解はオースティンとは異なるようだ。『Oddschecker』によると、元ユナイテッドMFのマイケル・キャリックが5倍で最も有力な候補となっている。その他、クリスタル・パレスのオリバー・グラスナー監督と元イングランド代表監督のガレス・サウスゲート氏が6倍、マウリシオ・ポチェッティーノ氏とシャビ・エルナンデス氏が8倍で続いている。アモリムはグリムズビー戦で、PK戦を見ずに座り込むなど精神的に疲弊した様子を見せており、監督としての将来は不透明だ。ユナイテッドは今シーズン未だ勝利がなく、監督交代の可能性はゼロではない。果たして、クラブはどの指揮官にチームの再建を託すのか、今後の動向から目が離せない。