¿ÍÀ¸¤Ï¡ÖËèÆü¤ÎÀ¸³è¡×¤ÎÃßÀÑ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎËèÆü¤ÎÀ¸³è¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¡Ö½¬´·¡×¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤âÎø°¦¤â¤ª¶â¤â²¿¤â¤«¤â¡Ö½¬´·¡×¤Î·ë²Ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Íê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Éô²¼¤È¤Î´Ø·¸¤ËÇº¤à¿·¿Í¥ê¡¼¥À¡¼¡£¤¢¤ëÆü¡¢¶öÁ³Ê¹¤¤¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤¬¡¢Èà½÷¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ï¥ó¥Ç¥£ÈÇ ¥Þ¥ó¥¬ ¤¿¤Ã¤¿1Ê¬¤Ç¤Ç¤¤Æ¡¢°ìÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ª ËâË¡¤Î½¬´·¡Ù¡ÊGakken¡Ë¤è¤êÈ´¿è¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ò¹¬¤»¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¾®¤µ¤Ê<½¬´·>¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë¡Ö¥º¡¼¥º¡¼¤·¤¯¡×¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ß¤ë
¡¡À®¸ù¤¹¤ë¿Í¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤ÎºÇÂç¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¼þ°Ï¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£
¡¡À®¸ù¤¹¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¸ý¥°¥»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î°ÎÂç¤ÊÈ¯ÌÀ²È¤ä»ö¶È²È¤Ï¡¢ËÜ¿Í1¿Í¤ÎÎÏ¤Ç¤½¤ì¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀäË¾Åª¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢É¬¤ºÃ¯¤«¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ã¯¤«¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤Ë¤ÏÍ¦µ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤º¤¦¤º¤¦¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¡¢í´í°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°ìÊýÅª¤Ë¼«Ê¬¤À¤±¤¬¥È¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ºá°´¶¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë´¶¾ð¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤â¤·¤âÎ©¾ì¤¬µÕ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ö½õ¤±¤òµá¤á¤é¤ì¤ëÂ¦¡×¤À¤È¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Áê¼ê¤ÎÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤¿Â¦¤â´ò¤·¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ª´ê¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¹ç¤¦¤¿¤á¤Î¤´±ï¤Å¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¡Ö½õ¤±¤Æ!!¡×¤È¤ª´ê¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¹¬¤»¤ÊÀ®¸ù¤Ø¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
