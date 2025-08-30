»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¡Á¡Ö¶â¤ÎÍñ¡×¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤´°Õ¸«¡Á¡ÚÄ´ºº¾ðÊó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Û
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£TBS¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö»ëÄ°¼Ô¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¼¤ò½¸Ìó¤·ÈÖÁÈÀ©ºî¤Î¸½¾ì¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤»¤ë¤Î¤¬»Å»ö¤À¡£Ã´Åö¼Ô¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡ÈÀ¼¡É¤Î°ìÃ¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
º£Ç¯¤Î8·î¤ÏÀï¸å80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÀïÁè¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°Õ¸«¤¬¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ÏÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÀÎ¤Û¤É½ªÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë´ë²è¤òÊüÁ÷¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢8·î14Æü¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡ØÀï¸å80Ç¯ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¤Ê¤¼·¯¤ÏÀïÁè¤Ë¡©°½À¥¤Ï¤ë¤«¡ßnew23¡×¡Ù¤Ë¤â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤´°Õ¸«¡¦¤´´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·³¿Í¤À¤Ã¤¿ÁÄÉã¤«¤é¡¢ÀïÁè¤Ï¿Í»¦¤·¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯²ü¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤ò¸åÀ¤¤Ë¤Ä¤¿¤¨¤ëÈÖÁÈ¤òÄê´üÅª¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡Ë
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢»ö¾Ý¤ÎÇØ·Ê¤Ê¤É¤ò¤â¤Ã¤È·¡¤ê²¼¤²¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈÆâÍÆ¤Ø¤ÎÉý¹¤¤¤´°Õ¸«¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤¿À¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÈÖÁÈ¤òËèÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢ÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¡¢ÀïÁè¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤ÈÈá¤·¤ß¤â¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤È»þÂåÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´»ØÅ¦¤Ç¤¹¡£
ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ç¡¢ºòº£¤ÎÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤Ç¹âÂ´¤Î¿Íºà¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÆÃ½¸¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¤³¤ó¤Ê¤´»ØÅ¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö⾼Â´ºÎÍÑ¤Î⼈ºà¤Î¤³¤È¤ò¡Ø⾦¤ÎÍñ¡Ù¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢⾼ÅÙ·ÐºÑÀ®⻑´ü¡¢¡Ø¶â¤ÎÍñ¡Ù¤È¤Ï¡¢¡Ø¼ã¤¯¤Æ°Â¤¤Ï«Æ¯⼒¡Ù¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÊý¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢Ãæ³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¹¤°½¸ÃÄ½¢¿¦¤ò¤·¤¿¤Ä¤é¤¤ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½Âå¤Î⾼Â´¼Ô¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡Ë
¤³¤Î¡Ö¶â¤ÎÍñ¡×¡¢ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡È¤Þ¤ÀÀ®½Ï¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Á°ÅÓ¤¬Èó¾ï¤ËÍË¾¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢´õÍ¤Ç¤¢¤ê³ÍÆÀ¤¬¤¿¤¤¤Ø¤óº¤Æñ¤Ê¤â¤Î¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç»È¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÎ®¹Ô¸ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Åö»þ¤Î»È¤ï¤ìÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ãÏÂ´¶¤ò¤â¤¿¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò¤á¤°¤ë¤´°Õ¸«¤Ç¤¹¡£
6·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢7·îËö¤Ë¡ÖÊüÁ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤¬¡¢Æ±ÍÍ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤ËÌ¾Á°¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ»ÄÇ°¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤«¤éÂ¿¿ôÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀ¼¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤¬¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Áá¡¹¤Ë´¶¼Õ¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡ÖÀè½µ¡¢É½¸½¤òÊÑ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤È¥á¡¼¥ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£½µ¤¹¤°¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡Ë
ÂÐ±þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¸«ÆÏ¤±¤ÆÁáÂ®´¶¼Õ¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÎå¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
TBS»ëÄ°¼Ô¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÆÏ¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤´°Õ¸«¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¡¢ÈÖÁÈ¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¤Ë³§ÍÍ¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´¼Ò¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥È¥é¥Í¥Ã¥È¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÎÀ¼¤ÏÈÖÁÈ¤ò¤è¤êÌÌÇò¤¯¡¢¿¼¤¯¤¹¤ëÂçÀÚ¤Ê¥Ò¥ó¥È¤Ç¤¢¤êÍå¿ËÈ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÆ±¤½¤¦»×¤¤¤Ê¤¬¤éº£Æü¤â¸½¾ì¤ËÀ¼¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¼¹É®¼ÔÎ¬Îò¡Ó
ÉÍºê Í³²Â¡Ê¤Ï¤Þ¤¶¤¡¦¤æ¤«¡Ë
1995Ç¯TBS Æþ¼Ò¡£
¥é¥¸¥ª¶É¡¢ÊóÆ»¶É¡¢»ö¶È¶É¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÔÀ®¹Íºº¶É¡£¸½ºß¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥¯¥»¥¹¼¼Ä¹¡£
¡ÚÄ´ºº¾ðÊó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Û
1958Ç¯ÁÏ´©¤ÎTBS¤Î¾ðÊó»ï¡ÖÄ´ºº¾ðÊó¡×¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤ÎWeb¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÊTBS¥á¥Ç¥£¥¢Áí¸¦È¯¹Ô¡Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÏÀ¹Í¤È¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¡£¸¶Â§¡¢Ëè½µÅÚÍËÆü¸áÁ°Ãæ¤Ë2ËÜÄøÅÙ¤Îµ»ö¤ò¸ø³«¡¦ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£