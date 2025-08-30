「もうトランプは見たくない！」数々の誤記にホワイトハウスでのやりたい放題…反トランプ派も呆れる「ヤバい行動」

2025年6月25日、ドナルド・トランプ前大統領がSNSに投稿した誤記が再び話題となった。誤記だけではなく、そのやりたい放題な行動に反トランプ派も呆れるほどなのだ。さらに、ホワイトハウスでは歴史的慣例を破る行動が見られ、支持率は38%に低下。アメリカ社会の分断を映し出す事態が続いている。

前編記事『チャールズ国王は「クジラの王子様」、ゼレンスキー大統領には「排卵の立ち合い」…米・トランプ大統領がやらかした「ヤバい誤記」』に続き、ジャーナリストの草薙厚子氏がレポートする。

SNSでの大反響とミーム化

2025年6月25日、前半記事で触れたドナルド・トランプ大統領のSNS誤記が再び失笑を買った。オランダで開催されたNATO首脳会談の直後にトランプ氏がSNSに書いた「standing ovulation」だ。「排卵の立ち会い」という意味になる。

これはウクライナのヴォロディーミル・ゼレンスキー大統領に向けて書かれた文章の一部だ。ゼレンスキー氏は首脳会談での入場時、スタンディン・オベーション（standing ovation）で迎えられた。

その時のことについてトランプ氏は投稿で、「Zelensky is week. That standing ovulation（排卵) went to the wrong person. It shouldl have went to TRUMP」と記したが、この文章にはいくつもの誤りが含まれていた。

• week（週） → 正しくは weak（弱い）

• ovulation（排卵） → 正しくは ovation（喝采）

• shouldl → 正しくは should

• should have went → 標準的な英語では should have gone

文章の意味自体は「ゼレンスキーは弱い。そのスタンディング・オベーション（総立ちの拍手喝采）は間違った人物に送られた。本来はトランプに送られるべきだった」という趣旨だが、複数のスペルや文法の間違いが目立ち、発信の説得力を損なう形となったのだ。

ドナルド・トランプ大統領の投稿のスクリーンショットはX（旧Twitter）やReddit（アメリカ発祥の掲示板型ソーシャルメディア）、Facebookなどで瞬く間に拡散された。ユーザーからはトランプ氏に対して「スペルミスの宝石箱」「AIでももう少し正しく書ける」「weekからovulationへの流れがシュールすぎる」といった皮肉が寄せられ、数時間以内に大量のパロディ画像やコラージュが作成される事態となった。

トランプ氏はこれまでもたびたびSNS投稿の際、誤記によってメディアやネット民から揶揄されてきた。日本の首相であれば、政治的影響を考慮し、必ず事前チェックが入るはずだが、トランプ氏は思いつくままに投稿することが多く、こうした事態が起こりやすいという。

そこで、これまでにSNSに投稿された代表的なトランプ氏の誤記についてピックアップしてみる。

トランプ氏がやらかした数々の誤記

「covfefe」 ― 2017年に突然投稿された謎の単語。削除されるまで数時間、世界中のユーザーを困惑させた。

「unpresidented」 ― 本来は「unprecedented（前例のない）」と言いたかったが、“大統領らしからぬ”という新語のような響きを残した。

「Smocking Gun」 ― ロシア疑惑をめぐるツイートで「Smoking Gun（決定的証拠）」を誤記。

これもまたネットミームとして残った。

たった一つの単語であっても、アメリカ大統領という強い影響力を持つ立場ゆえ、誤記はすぐに“ネタ”として消費されていく。これまでの経緯を振り返っても、トランプ政権は情報の正確さよりも“印象”と“拡散力”が優先される、いわゆる“ポスト真実の時代”を象徴しているといえるだろう

この誤記の受け止め方も、アメリカ社会の分断をそのまま反映している。

トランプ支持者からは「大統領も人間だ」「こういうところが親しみやすい」と笑い飛ばし、むしろ「政策の実行力こそ大事だ」と強調する。対して批判派は「世界のリーダーにふさわしくない」「注意力や知性の欠如だ」と糾弾する。

やはりどこまでいっても平行線のままだ。

そんな状態の中、トランプ氏はこれまでのホワイトハウスの歴史的な慣例を解体し、自らの権力の証を残すことに力を入れている。

ホワイトハウスでもやりたい放題

多くの来訪者の目に留まりやすい建物の入り口には、歴代大統領の肖像画を飾るのが慣例となっている。だが、元大統領のバラク・オバマ氏の肖像画があった場所には自身の肖像画と入れ替えてしまった。これは2024年7月に起きた暗殺未遂事件を描いたものだ。オバマ氏の肖像画は一般の出入りが禁止された場所に移動させ、見えないようにしたのだ。

また、『ローズガーデン』と呼ばれているホワイトハウスの緑の芝生の庭にも手を加えた。「メラニア夫人をはじめとするご婦人等のハイヒールが引っかかって危ない」とのことで、中央の芝生はコンクリートや石畳に置き換え、白いテーブルと椅子が並ぶパティオへと変貌させた。

ホワイトハウスのローズガーデンは、アメリカ大統領官邸の象徴的存在だ。歴代の大統領とファーストレディーに愛されてきたこともあり、この工事には賛否が巻き起こった。

日本の経済誌『エコノミスト』とイギリスの調査会社『YouGov』による世論調査では、プーチンとの会談前後ではトランプ政権の支持率に変動が見られた。イギリスのニュースメディア『The Independent』などの調査によれば、事前の50%から54%に上昇している。一方、アメリカのシンクタンク『Pew Research Center』が8月中旬に発表した最新の世論調査によれば、トランプ氏の支持率は38％にとどまり、不支持は60％に達した。1月の就任直後には48％前後あった支持率が、わずか7か月で10ポイントも低下したのだ。

こうした数字の振れ幅は、いまのアメリカ社会の揺れ動く姿を如実に物語っているといえる。

「バイデン前大統領のちょっとした失言は『認知症なのではないか』と、大きなニュースになっていましたが、もはやミススペルなどではニュースにすらならない。つまり、報道されたところで盛り上がらないんです。

声を上げるのは『選挙に向けて有利に進めたい』という意図がありますからね。中間選挙と大統領選挙の年が偶数年です。そのため、奇数の年は大きな選挙がなく、どうしても盛り上がりに欠けてしまう。それも理由の一つかもしれません」（米国在住の女性）

こうした状況を反トランプ派が象徴する。彼らですら、トランプ疲れでもはや“冬眠状態”。「ニュースから離れたい」「もうテレビも見たくない」との声も少なくないのだ。

誤記の連続は、「事実より印象が先行する政治」の象徴であり、アメリカ社会の分断を助長する結果になっている。「クジラの王子様」も「排卵の立ち会い」も、単なる失言では終わらない。そこに投影されているのは、霧が立ち込め、先行き不透明ないまのアメリカそのものなのではないだろうか。

取材・文/草薙厚子（ジャーナリスト）

あわせて読む『トランプ大統領に健康不安説が浮上…!「突然死のリスクも」専門家が明かした「本当の病状」』

【あわせて読む】トランプ大統領に健康不安説が浮上…!「突然死のリスクも」専門家が明かした「本当の病状」