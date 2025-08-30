¡ÖÀ©ºÛÉü³è¤Î±ä´ü¤Ë¤Ïºº»¡ºÆ³«¤Ê¤ÉÉ¬Í×¡×±ÑÊ©ÆÈ¤¬¥¤¥é¥ó¤ËÍ×µá¡¡¥¤¥é¥ó¡ÖÈó¸½¼ÂÅª¤Ê¾ò·ï¡×
¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯ÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¹ñÏ¢Âç»È¤Ï¶¦Æ±¤Ç¡¢À©ºÛÉü³è¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³Ëºº»¡´±¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¥¤¥é¥ó¤Ëµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ï28Æü¡¢¹ñÏ¢¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥é¥ó¤¬¥¦¥é¥óÇ»½Ì³èÆ°¤Ê¤É¤òÂ³¤±¡¢³Ë¹ç°Õ¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄÌÃÎ¤·¡¢30Æü´Ö¤Î¿³µÄ´ü´Ö¤ò·Ð¤ÆÀ©ºÛ¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¼êÂ³¤¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3¤«¹ñ¤Î¹ñÏ¢Âç»È¤Ï29Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤¬¢§IAEA¡á¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¤Îºº»¡´±¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤òºÆ³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¢§Ç»½Ì¥¦¥é¥ó¤ÎÈ÷Ãß¤Ë´Ø¤¹¤ë·üÇ°¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¢§¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î¶¨µÄ¤Ë±þ¤¸¤ì¤Ð¡¢ºÇÂç6¤«·î´ÖÀ©ºÛ¤ÎºÆÈ¯Æ°¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÍ×µá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¹ñÏ¢Âç»È¤Ï¡ÖÈó¸½¼ÂÅª¤ÊÁ°Äó¾ò·ï¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢3¤«¹ñÂ¦¤â¼Â¸½ÉÔ²ÄÇ½¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¡¢È¿È¯¡£Æ±»þ¤Ë¡¢3¤«¹ñ¤ËÂÐ¤·¡ÖÀ©ºÛ¤ÎÉü³è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ¼ÃÖ¤òÃ»´üÅª¤«¤ÄÌµ¾ò·ï¤Ë·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£