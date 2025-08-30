「ビジネス書なのに、なぜか子どもが夢中で読んでます！」

こんな感想が寄せられているのが、2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）となった話題の書 『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 だ。論理的思考問題とは、知識や難しい計算はいっさい不要で、「考える力」のみが問われる問題を指す。小中学校の受験問題、就職試験問題、Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験などでも出題され、これまでの正解が通用しない時代に必要な「思考力」を鍛える“最高の知的トレーニング”でもある。

そんな論理的思考問題を紹介した本書が、いま、大人だけでなく子どもにまでウケている。「親が買ったら、先に子どもが読んでいた」「ゲームばかりしている兄弟が取り合っていた」などの感想が続出。この記事では、同書から1問を選んでAIに出題してみた。（構成：ダイヤモンド社書籍編集局）

AIは「論理的な思考」ができるのか？

論理的思考問題は、世界中で創作され、何百年にもわたって楽しまれてきました。

この「人が創り、人が解いてきた」問題、人間より賢いと言われる「AI」は解くことができるのでしょうか？

そこで、「論理的思考問題」の定義をしたうえで、書籍『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』から1問を抜粋して、AIに下記のように聞いてみました。



・知識や難しい計算は不要で、問題文を読んで論理的に考えれば答えが出せる

・必要な情報は、問題文に書かれていることのみ

上記の定義を踏まえて、下記の「論理的思考問題」を解いてください。



自分の帽子は見えないが、相手の帽子は見える。しかしお互いにコミュニケーションはとれない。 帽子の色は赤か青。2人とも赤、2人とも青、というパターンもありえる。 2人は同時に「自分の帽子の色」を宣言して、2人のうち少なくとも1人が正解しなければならない。

2人は帽子をかぶらされる前に相談ができる。

どのような戦略をとればいいだろうか？

さて、AIの回答はいかに？

なおAIは「ChatGPT 4o」を使用し、AIによる回答は実際のものから内容を変えずに、文字のサイズ、色、太さのみ編集しています。

AIの回答

これは、非常に美しい「論理的思考問題（ロジカルパズル）」です。

必要な情報はすべて問題文に書かれており、外部知識や確率論的推論ではなく事前の合意による戦略が鍵となります。



◾️問題の要点 ・AとBは、赤か青の帽子をかぶせられる（色は完全ランダム、同色もあり）。

・自分の帽子の色は見えないが、相手の帽子の色は見える。

・宣言は同時に行う。相談は事前に一度だけ可能。

・少なくとも1人が正解すれば成功。

・つまり「1人が当てて、1人が外して」でもOK。



◾️目標 事前の相談で、必ずどちらかが正解する戦略を立てること。



◾️解法：色を“交互”と“一致”で分ける戦略 AとBは事前に、次のようなルールで戦略を合意します： >「自分が見た帽子の色によって、こう答える」と事前に決めておく。



◾️戦略（どちらかが必ず当たる戦略） ・Aのルール：「相手（B）の帽子が赤なら、青と答える。青なら赤と答える（＝見えた色と逆を言う）」

・Bのルール：「相手（A）の帽子が赤なら、赤と答える。青なら青と答える（＝見えた色をそのまま言う）」 このように、「Aは逆に答え、Bは見たままを答える」と合意しておきます。



◾️すべてのケースを検証 ◾️論理的なポイント ・同時に答えるが、お互いが見える情報に基づいて答えるため、事前にルールを作れば安全策が打てる。

・「どちらかが当たればいい」という条件は、戦略的な分業（役割の非対称性）を可能にする。

・この戦略は、「XOR的に1人だけが当たるように誘導する」というアイデアにも似ています。



◾️結論 「一方が“見えた色と逆”を答え、もう一方が“見えた色をそのまま”答える」ように事前に決めておくことで、必ずどちらかが正解する。 このような戦略こそが、「論理的思考問題」の醍醐味です

ふむふむ、なるほど…。

この回答、はたして正解なのでしょうか？

次ページで、確認してみましょう。

