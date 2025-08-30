『NOBROCK TV』で話題の森脇梨々夏、鍋焼き食らい“汗だくグラビア”
YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』のドッキリ企画で“ピュアすぎる”として注目を集めた森脇梨々夏（23）が、28日発売のオール水着グラビアマガジン『ENTAME 36℃』（徳間書店）に登場。グラビアカットが解禁となった。
【別カット】キャミに汗が…美脚＆美谷間を披露した森脇梨々夏
森脇は、夏らしい浴衣姿で登場。コンセプトである「熱」を表現すべく、真夏に汗だくになりながら鍋焼きうどんを食べるシーンにも挑戦。撮影後も「食べたい！」と完食した様子は、本誌の見どころのひとつとなっている。
なお、同誌の表紙・巻頭を飾るのは、「電子書籍Award2025」で前人未到の3年連続受賞を果たした“デジタル写真集の女王”似鳥沙也加。裏表紙は、1st写真集の発売も決定し、2025年“期待の星”から“グラビア界の大本命”に躍り出た福井梨莉華。ほか、すみぽん（高倉菫）、姫野ひなの、ちーまきが登場する。
【別カット】キャミに汗が…美脚＆美谷間を披露した森脇梨々夏
森脇は、夏らしい浴衣姿で登場。コンセプトである「熱」を表現すべく、真夏に汗だくになりながら鍋焼きうどんを食べるシーンにも挑戦。撮影後も「食べたい！」と完食した様子は、本誌の見どころのひとつとなっている。
なお、同誌の表紙・巻頭を飾るのは、「電子書籍Award2025」で前人未到の3年連続受賞を果たした“デジタル写真集の女王”似鳥沙也加。裏表紙は、1st写真集の発売も決定し、2025年“期待の星”から“グラビア界の大本命”に躍り出た福井梨莉華。ほか、すみぽん（高倉菫）、姫野ひなの、ちーまきが登場する。