¡¡¡Ö¤á¤ë¤ë¡×¤³¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤ÎÀ¸¸«°¦ÎÜ¡Ê23¡Ë¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡À¸¸«¤Ï¡ÖÁ´Á³¤³¤Ã¤Á¸þ¤«¤º¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÌÜÀþ¤ò³°¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¡£Çò¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¥¸¡¼¥ó¥º¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÏÂ²Û»Ò¤ÎÎý¤êÀÚ¤ê¤Ë¤Ï¤Þ¤ê²á¤®¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤¹¡×¤È¶á¶·¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÎý¤êÀÚ¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¤è¤Í¡×¡ÖÏÂ²Û»Ò¤¤¤¤¤è¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¥³¡¼¥Ç¤Ê¤Î¤Ë±Ç¤¨¤ë¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ë²¿»ö¡©¡ª¡©¡ª¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¡Á¡×¡ÖÇò¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤Ï¥·¥ó¥×¥ëºÇ¶¯¤À¤è¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£