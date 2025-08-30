「以心伝心」が教えてくれる、人生に大切なこと

「ことば」は大切なコミュニケーションの手段。けれど、繊細な時期のこどもにいくら話しかけても返答がないことも。そんな彼らをそっと見ていたら、いつもとは異なる表情を見つけることができるかもしれません。

夏休み最後の週末です。新学期を直前にして、子どもたちは複雑な気持ちを抱えているかもしれません。大人も子どもも、この時期を心穏やかに過ごせるようにと、曹洞宗徳雄山建功寺の住職、枡野俊明さんにご協力いただき、著書「禅ごよみ365日」から禅語のメッセージを10日間連続でお届けしています。

無駄なこと、余計なことを削ぎ落しシンプルに考え生きることが大切であると説く禅語。悩みごとや悲しみに押しつぶされそうになった時、その苦しみをやわらげ、今日を過ごす勇気を与えてくれるかもしれません。

今日の禅語

時には言葉から離れてみる

「以心伝心（いしんでんしん）」

悟りや真理は言葉では伝えることができない。心から心へ伝えるものである。

大切なことを伝えるとき、言葉を連ねれば連ねるほど、ほんとうに伝えたいことから離れていってしまう、という感じをもったことがないでしょうか。「沈黙」がよりよく、より深く、思いを伝えることはあります。いわずもがな、という言葉があるように、日本人には心から心へ伝える遺伝子が備わっているのです。言葉を超えた伝達力を信じましょう。

枡野 俊明（ますのしゅんみょう）

曹洞宗徳雄山建功寺住職、多摩美術大学名誉教授、庭園デザイナー。大学卒業後、大本山總持寺で修行。禅の思想と日本の伝統文化に根ざした「禅の庭」の創作活動を行い、国内外から高い評価を得る。2006年『ニューズウィーク』誌日本版にて「世界が尊敬する日本人100人」選出。著書に『かかえこまない練習』（青春出版社）、『あらゆる悩みが消えていく 凛と生きるための 禅メンタル』（飛鳥新社）、『禅、シンプル生活のすすめ』（三笠書房）など多数。

「日日是好日」が教えてくれる、人生に大切なこと