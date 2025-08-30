【うらやましい】運動会の朝に寝坊したママ→パパのナイスフォローに12万いいね「良きパートナー」【ママリ】

ママだって寝坊してしまうこともある

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、いら☺︎3y👧👦＋9m🎀(@ddtwin_0728)さんが投稿していた、夫のかっこ良すぎるエピソードです。よりによって運動会の朝に寝坊してしまったという、いらさん。起きてみるとそこにはすでにお弁当やクーラーボックスの準備がされていたそう。夫の気遣いに拍手を送りたくなる、素敵なエピソードです。

いつでも完璧なママでいられたらと思いますが、ママだって人間ですから失敗もするし忘れてしまうこともありますよね。自分のことだけでも精一杯なのに常に家族のことも考えていなければいけないというのは、相当大変なことだと世の中のママなら共感してくれるはず。





いら☺︎3y👧👦＋9m🎀(@ddtwin_0728)さんが投稿していたのは、ママの寝坊をフォローしてくれた夫の思いやりのエピソードでした。

運動会当日に寝坊した私をリビングで待っていたのは、旦那が作ったお弁当でした🥹

こともあろうか運動会当日の朝に寝坊をしてしまったという、いらさん。大事な日に限って失敗してしまうのはあるあるではないかなと思います。驚くべきことに夫は寝坊したいらさんを起こすでもなく、お弁当を作り、飲み物などを準備していたそう。ちゃんとフルーツも入れて、おかずは食べやすいように小さく切ってあるところもすごいですよね。いらさんを起こすのではなく、自分ができる範囲で作ろうと頑張ってくれた様子がお弁当箱からひしひしと伝わってきますよね。



この投稿に「いいパートナー選んだね」「普通は起こすじゃん？『自分で作って少しでも寝かしてあげよう』って優しさの塊！思いやりがあれば夫婦関係が悪くならないし子供達も明るく育つのよ。」といったコメントが寄せられていました。なんといらさんの夫は料理ができないそう。既製品をうまく使いながらお弁当を完成させたというのがすごすぎますよね。その心意気と優しさにキュンとくる投稿でした。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）