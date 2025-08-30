「唯一の20代だぞ～」義姉にとっては嫌味だった？何気ない会話で“地雷”踏んでいないか心配に【ママリ】

ウケ狙いで「唯一の20代だぞー」と返したものの…

義姉に失言してしまったことを後悔しています😢



私は主人の実家の敷地内に家を建てて、義母と敷地内同居しています。主人には姉が2人いて結婚しており小さい子供がいるのもあって、よく実家に集まっています。



主人は末っ子長男で、私は二つ下。一番若いです。



今日、いつもようにみんなで食事をしてまったりしていると、義姉の子供(甥っ子)が、私に指をさして「あーおばさん」と言いました。

私はそれに対し「唯一の二十代だぞー！」と返しました。

うけを狙ったつもりで返しましたが、まずい事を言ってしまったと家に戻ってから後悔…



歳上の人が聞いたらイラッとしますよね😭💦



私は学生の時から敵をよく作るタイプです。

言わなくていい事を言ってしまう癖があって、

結婚当初は猫をかぶって発言は必要以上にせず、気を付けていたのですが、

家を建てて子供が生まれてから会う機会が増え、

素がでてくるようになってしまいました。



今後2人の義姉さんと義母とやっていく自信がありません…🤮皆さん優しくてほんわかしてるので、私は言われてイラッとした事もないし、むしろ皆さんの事が大好きです。嫌われたくありません😭



そのくらいでイラッとしない

えー！

そのくらいでイラッとしませんよ。

しかも義姉さんではなくて、甥っ子に言ったんですよね？



私も年下の義弟夫婦いますけど、しかも義弟の方が先に結婚していて、私は旦那より年上です。

そんなに気にしなくてもいいと思いますよ😊

qa.mamari.jp

甥っ子に言った言葉でもあるし、義姉もその程度ではイラッとしないのではというこちらのママ。優しくほんわかしている義姉とのことなので、なおさらですよね。

悪気はないけど、つい気分を悪くさせちゃうあるある

めーっちゃお気持ち分かります💦私も自分で失言多いなと自覚しています😂ブラックジョークとかも好きです💧

悪気は全然なくて自分では冗談のつもりなんだけど、ついつい気分悪くさせてしまうようなことをぽろっと言っちゃうんですよね😭

普段うたまるさんが義母さんや義姉さんのことが大好きで、とても慕っていることが伝わっていれば今回のことだけで嫌われたりしないと思います☺️気を取り直していきましょう😖💕

qa.mamari.jp

投稿者ママと同じく、自身の失言が多いと感じるこちらのママ。同じようなことで困っているママからの言葉はうれしいですよね。

そのことが気になるなら謝ればいい

私もついつい失言してしまうことがあります😭私が義姉の立場なら全然気になりません！でも言ってしまった方で、その事が気になるなら謝ります😢｢この前失礼な発言をしてしまいすみませんでした。気を悪くされたんじゃないかと反省しています｣って正直に言います😭気にされていなかったらそれはそれでいいですし、謝られて気を悪くする人はいないと思います。

私は失言の後の行動で相手の印象は変わると思います😣

qa.mamari.jp

そんなに気になるなら謝ればいいと言うこちらのママ。謝られて嫌な気持ちになる人はいないはず。“その後の行動で相手の印象は変わる”という意見が参考になりますね。

その程度でイラッとしないから大丈夫

「義姉に失礼なことを言ってしまった」と後悔していた投稿者ママでしたが、ママリに寄せられた声は「そのくらい気にならないから大丈夫」と安心できるものばかりでしたね。



1人で考えていると悶々とする問題でも、ほかの人に相談することで心が晴れることがありますよね。しかし、万が一それでもまだ気になるようなら“謝る”というのも一つの手です。

