まっすぐ帰りたいのに誘われると「断れない」”いい人”を続けた先に待っていた代償

「断れないしんどさ」を代弁する人々

「嫌われたくない」「断ったら悪い」「自分が我慢すれば丸く収まる」……そんな思いから、つい誘いや頼み事を引き受けてしまったことはないだろうか。

ママ友づきあいや職場、学校での人間関係のように、日常的に顔を合わせる相手からの頼み事は、断りにくい。

先日SNSに上がった「子どもを車で送迎するママ友に自分の子どもも乗せてもらっていたら、別のママから『依存しすぎ』と批判された」という投稿に対し、多数のコメントが寄せられた。その多くは「頼み事は自重したほうがいい」という、投稿者を諫めるもの。頼む側にとっては「ついで」でも、頼まれる側にとっては重荷になり得る。

自分は車の運転が苦手だし、運転してくれるママ友からは断られたことはないし、時々お礼をしているとリプしても、投稿者を批判する声が多かったのは、「断るのが苦手」と感じている人が多いからに違いない。「頼む側の甘え」が、「断れない側のしんどさ」を代弁する人々に突き刺さった例である。

『「いい人でいなきゃ」を卒業したら人生がラクになりました』（そうはは。著／オーバーラップ はちみつコミックエッセイ）の著者・そうははさんも、まさに「断れない」その人であった。

気が進まないことでも断れず、頼まれたら引き受けて、笑顔で同意してしまう。自分を犠牲にして「いい人」でいようとするあまり、心をすり減らしてきた。

第1話では、自分にだけ非礼な態度をとる職場の同僚との関係にモヤモヤしていたところ、彼女は自分を嫌っていると指摘され、距離をとることを決意する話を紹介した。

第2話では、家庭や学校で理不尽な扱いを受けても、怒りや悔しさの感情に蓋をして、なぜ人の顔色を伺い、機嫌を取ってしまうのか、原因となったそうははさんの子ども時代をお伝えした。

そして第3話では、気の進まない誘いに、なぜ「行く」と言ってしまうのか、「断れない自分」は、何を恐れているかについて考えた話を綴っている。

ゆっくりマンガを読もうと思ったのに

久しぶりの早番を終え、「今夜は一人でゆっくりできる」と読みたかった漫画を胸に抱えて帰り路を急ぐそうははさん。そこに、小学校時代のクラスメイト・みいちゃんから電話がかかってきた。

「今日これから地元の何人かで飲もうよってなって、そうははちゃんも来ない？」

普通なら「行きたい！」と心が動くか、疲れていたら「また今度」と断ればいいだけ。だが、そうははさんの思考は違う。

「ゆっくりするのはいつでもできるし」「人が集まらなくて困ってるみたい」「予定もないし、断る理由もない」……頭の中で「行かなければ」前提の考えが次々と浮かび、参加すると伝える。

ところが実際に行ってみると、すでに大人数が集まり、盛り上がっている。絶対来て、などと言われたが、自分の存在はさほど重要とも感じられない。

結果、終電まで付き合ったが、心に浮かんだのは「頼まれたから来たけど、私いなくてもよかったんじゃないか」という空しさだった。

なぜ私は「嫌なのに引き受けた」のか

帰宅してからもモヤモヤが消えず、読みたかったマンガを手に取り「本当は、こっちがよかったな」とつぶやく。すると脳裏に現れたのは、“心の中のそうはは”だった。

「気が乗らないなら、行かなきゃいいのに」「頼まれごとや誘い、断れなかったこと、たくさんあるでしょ？」。この言葉で、そうははさんの記憶がよみがえる。

本当はやりたくなかった会社の忘年会の幹事。

1つでよかったのに断れず、化粧品をセットで買わされたこと。

カラオケが苦手なのに人数合わせに呼ばれ、付き合った夜。どれも望んでいなかったのに、「断れなかった」ことばかりだった。

断れないのは「嫌われたくない」から

心のそうははは言う。「断ることを覚えないと」。だが、なぜ断れないのだろう。

それは、そうははさん自身が「断られると、自分が否定された気持ちになる」からだ。だから頼み事一つが過重な負担となり、気楽に返事ができなくなる。断ればその人をまるで否定するかのように考えてしまい、「断ったら嫌われる」と思ってしまう。

けれども、頼み事や誘いは「人間関係そのものの評価」とは別物のはずだ。参加したくても先約があれば行けないこともあるし、気持ちは行きたくても、金銭的、体力的、時間的に参加できないことだってある。そうした事情を無視して、断っただけで怒るような相手なら、むしろこちらから、距離を置いたほうがいい。

ただ、そうははさんも、頭ではそれを理解しつつも、やはり「断る瞬間の気まずさ」が苦痛で、つい安請け合いしてしまうのだった。

飲み会は、誘う側、企画する側もどこまで声を掛けるべきかで、迷うこともある。漫画『ママ友がこわい』（野原広子著 / KADOKAWA）は、かつては親しくしていたママ友に無視され、ランチも飲み会も誘われなくなった主婦の、孤独と悲哀を浮き彫りにした。

もしかすると、そうははさんを誘ったみいちゃんは、参加を強制したり懇願したつもりはなく、純粋に「来てもらいたかった」だけなのかもしれない。

いつも笑顔で優しく思いやりのあるそうははさんは、周囲からしてみれば、「いい子」「いい人」「いい友だち」である。急に決まった地元での飲み会、そうははさんを呼ぶ必要がなかったとしても、誘われなかったそうははさんが後で聞いて、「地元の同窓生が久しぶりに集まっていたのに、声も掛けられなかった」などとならないよう、「強めに懇願」したと考えられないだろうか。

後編「イヤなのに『断れない』で苦しむ女性が気づいた『断っても嫌われない』という真実」では、そうははさんが「断れない自分」とどう折り合いをつけたのか。その答えを探っていく。

【後編】イヤなのに「断れない」で苦しむ女性が気づいた「断っても嫌われない」という真実