どういう神経？夫が元カノに「結婚式の写真ちょうだい」と連絡。衝撃LINEに絶句【ママリ】

夫が元カノと連絡をとっていて…

旦那が元カノと年1.2回くらいで連絡をとっています。

(誕生日おめでとうLINEなどです)



たまたま携帯を見てしまった自分が悪いのですが、

夏頃に「結婚式挙げたんだって？写真ちょうだい」と

旦那からLINEを送っているのを見つけました。



そして「まだ写真手元にないから来たら送るねー」との返信。



うーん、なんで元カノの結婚式の写真を見たがるのか？

現在の旦那さんの顔が見たいから？

元カノのウエディング姿が見たい？

わたしにはその気持ちがわからず、もやもやします。 出典：

qa.mamari.jp

昔付き合っていた人の「今」が気になることはありますか？この記事では、夫が元カノと連絡をとっていてモヤモヤしたという投稿を紹介します。年に数回元カノと連絡をとっているという夫のスマホを見てしまった投稿者さん。すると夫が、結婚式を挙げた元カノに写真を送ってと頼んでいて…。

夫が元カノといまだに連絡をとっていることにモヤモヤすることもありますよね。しかも最近結婚式を挙げた元カノに写真を要求したことが、投稿者さんは理解できないようです。



確かに元カノのウエディング姿を見て何がしたいのか目的が分かりませんよね。わざわざ写真を見たがるのは妻としてとても複雑です…。

元カノに写真を要求する夫にさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

うちの主人だったらと考えたら、なんかキモっと思います😂 出典：

qa.mamari.jp

モヤモヤというか気持ち悪いです😰



連絡先残してる時点でありえないですし、やり取りしてるなんてもっとありえないです。 出典：

qa.mamari.jp

うちも連絡とってるみたいです

やめてと言ってもやめません

実際にあうわけではないから諦めてます 出典：

qa.mamari.jp

元カノといまだに連絡をとっていること自体、無理だという意見もありました。別れてから友人関係を続ける人もいるかもしれませんが、結婚してからも連絡をとっていると、不安に思うこともありますよね。



夫にとっては特別な意味はないかもしれませんが、元カノの今に目を向けずに家族に目を向けてほしいですね。

記事作成: sa-i

（配信元: ママリ）