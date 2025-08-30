トップ選手なのに「不安だらけ」…柔道・永瀬貴規が東京・パリで連覇できたワケ

2021年の東京オリンピック、そして2024年パリオリンピックで金メダルを獲得し、柔道男子81kg級で史上初の連覇を果たした永瀬貴規選手。激戦が続くこの階級で2大会連続の頂点に立ったその姿は、「メンタルも圧倒的」「きっと自信満々なんだろう」と、多くの人が思うはず。しかし本人は、実は自分にまったく自信がなく、ネガティブな方向に考えてしまうタイプだったと言います。えっ、あの金メダリストが？ と思わず耳を疑うような話ですが、そんな彼を支えたのが、かつてのコーチ・金丸雄介さんでした。

2025年8月8日発売の新刊『叱らない時代の指導術 主体性を伸ばすスポーツ現場の実践』（NHK出版新書）では、指導の実例として、金丸さんの永瀬選手との関わりが紹介されています。不安とともに戦い続けた選手と、その背中を押し続けた指導者。スポーツの現場だけでなく、子育てや教育、ビジネスにも応用できるヒントが詰まった一冊です。この記事では、本書から抜粋し、“自信がない最強選手”がなぜ世界の頂点に立てたのかをひもといていきます。

「6割しか力を出せなかった」永瀬貴規

後にチャンピオンになる男は、自他ともに認める口下手だった。

2016年リオデジャネイロ五輪で柔道男子81キロ級の永瀬貴規は、優勝候補に挙げられながら銅メダルに終わった。金メダルを獲る実力は十分持っているのにそれを発揮できなかった。柔道男子日本代表のコーチだった金丸雄介からはそのように見えた。

本人にどうだったのかを尋ねると「持っている力を6割くらいしか出せなかった」という。 6割の力で銅メダルなのだから大したものだが、まだ22歳。次の自国開催の東京五輪へ向け、何が原因なのか、どうしたらいいのか、対策を練らなくてはいけない。だが、永瀬とのコミュニケーションは容易ではなかった。

その後も合宿や試合で対話を試みるが、とにかく言葉が出てこない。金丸はこころのなかで「言語化できていないと問題がクリアにならない。強化していくうえで何が強みか弱みかを明確にして練習しなくては」と焦った。俺はこう思うんだけど─ 金丸が意見を言うと永瀬は「その通りだと思います」とくり返すだけ。のれんに腕押し。糠に釘。頭に浮かぶ言葉を封じ込めては粘り強く問いかけると、ぽつぽつと正直に話してくれた。

「(かけた技を相手に)返されるのではとすごく不安です。そういうことが、あの、頭によぎるんで、やっぱりどうしても相手の攻撃を抑えることに終始してしまいます......」

自分の技に自信がない、もしくは相手を警戒して守りに入ってしまうようだった。それは柔道選手が抱きがちな思考ではある。だが、五輪で金メダリストになれる高い能力を持ちながら、ここまで不安を口にする選手は珍しい。

「もっとポジティブに考えたほうがいい」

「そんなにくよくよ考えるな」

金丸は、永瀬を懸命に励ました。時に厳しい言葉も投げ叱咤激励するも、実力を発揮できない試合が続いた。

金丸は途方に暮れた。課題はマインドセットだ─ そう考えたとき、スポーツ心理学者で金沢工業大学准教授の平真由子の顔が浮かんだ。

不安対応時の思考「防衛的悲観主義」

「ひょっとしたら、その選手は防衛的悲観主義者じゃないの?」 そう金丸に投げかけた平によると、防衛的悲観主義者は、過去の成功体験をポジティブに受け止めながらも、次はうまくいかないかもしれないと考え、不安を感じることで自らを引き締める。失敗を回避するために入念な準備や努力を行う者だという。

それに対し、成功体験がなく、将来もうまくいかないだろうと考えるのが「真の悲観主義」だ。逆に、成功体験はないけれど何となくうまくいくだろうという、よく言われる“根拠のない自信”を持つ者が「非現実的楽観主義」。成功体験があり、なおかつ次もうまくいくと考え、過剰に不安を抱くことなく、成果を得るために必要な努力を行う者は「方略的楽観主義」と呼ばれる。

このように、人が目標に向かうための認知・計画・予期・努力における一貫したパターンのことを「認知的方略」という。

説明し終わると、平はこう言った。

「不安を抱えてても、その不安を利用して、事前に計画的に準備をしてパフォーマンスを高める人間がいるの。もちろん調べてみないと明確には言えないけれど、永瀬君はもしかしたらそのタイプじゃないのかな」

もし永瀬が防衛的悲観主義者だとすれば「くよくよ考えるな」などのアドバイスは、あまりよろしくない。金丸は「そうした私の発言は彼のパフォーマンスを落とすかもしれないわけです。むしろ不安と向き合ったほうがいいのかもしれない。とにかくここを明確にしなくては指導できないと思いました」と明かす。

不安だから強くなった

さらに、認知的方略を研究する第一人者として、筑波大学人間系教授である外山美樹の名を平から教わった金丸は、直接会いに行った。外山に悩みを打ち明けると「不安と向き合ったほうがいい。不安だから一生懸命準備するんですよ」と言われた。裏を返せば、不安を感じやすいからこそ、一生懸命努力する。だから永瀬は強くなったのだ。金丸は問いかけてもなかなか答えが返ってこない永瀬にカリカリした自分を恥じた。

とはいえ、常に不安と向き合っていたらキリがない。そこで「例えば試合の日は決まっています。いつまでその不安と向き合って準備すればいいのでしょうか? ギリギリまでですか?」と質問すると、外山は「わからない」と首を横に振った。つまり、不安になる根拠がわかったら、そこから先は指導者である金丸自身が選手を見て判断するしかないということだ。

事前に見つけ出した研究論文を読み、ネットのコラムを検索し、著書も購入して完読したうえで直接研究室を訪ねた金丸。外山に会いに行ったことも、平と重ねたミーティングも、言うまでもなく永瀬のためだ。

「不安というのは、うまく活用すればパフォーマンスを高めることができるぞ。すぐ不安になるとか、自分のことをネガティブに思うことはないんだ」

不安が多い＝弱い人間？

東京五輪を間近に控えた2021年の初め、金丸は永瀬に認知的方略の話を伝えた。アンケートなどで調べなければ本当に永瀬が防衛的悲観主義かはわからない。しかしそう伝えることが「最も練習をする柔道家」と呼ばれる永瀬の支えになると考えた。

おまえは防衛的悲観主義者だから大丈夫だ。そんな言葉を金丸から伝えられても、永瀬は「はあ」と言ってうっすら笑うだけだった。

「不安に思ってしまうとき、自分は精神的に弱いんじゃないかといっそう自信をなくす選手は多いと思うんです。でも、認知的方略の理論を知れば、自分は別に弱い人間ではないのだとパフォーマンスの向上につなげられますよね」(金丸)

認知的方略の理論に可能性を感じた金丸は、この理論をもとに五輪本番に向けコツコツと準備を始めた。

「あのさ、永瀬はどういうところが不安なのかな? これかな? こっちかな?」

質問を、より明確に、具体的にした。例えば技の返しをされるのが怖いのであれば、練習相手に返してもらう練習を重ねた。ひとつずつ不安を潰していくのだ。永瀬が短く伝える弱気な言葉は、勝利につながる練習のヒントを金丸に次々届けてくれた。

そして、永瀬は東京五輪で初めて金メダルを獲得。次のパリ五輪では2大会連続金の快挙を達成した。

