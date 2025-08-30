¡Ú¶áÇ¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï·¹¸þ¤¬¥Ï¥Ã¥­¥ê¡Û

¡¡£¸·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¿·³ã¶¥ÇÏ¾ì¤Ç£³ºÐ°Ê¾åÇÏ¤Ë¤è¤ë£Ç­·¿·³ãµ­Ç°¡Ê¼Ç2000£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£


¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£³Àï£³¾¡¤Î¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¡¡photo by Sankei Visual

¡¡¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÏºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¥Ï¥ó¥ÇÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤«¤éÊÌÄê¶¥Áö¤ËÊÑ¹¹¡££Ç­µ¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§¡¼¥°¤¬½ÐÁö¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¸å¤Ï½ÐÁöÇÏ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤­¤½¤¦¤À¡£

¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢·ìÅýÅª»ëÅÀ¤«¤é¥ì¡¼¥¹¤òÀê¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£ºÇ¶á¤ÇÌÜÎ©¤Ä·¹¸þ¤¬¡¢¥­¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï¤Î·ì¤ò»ý¤ÄÇÏ¤Î³èÌö¤À¡£2019Ç¯¥æ¡¼¥­¥ã¥ó¥¹¥Þ¥¤¥ë¡¢2020Ç¯¥Ö¥é¥ô¥¡¥¹¤ÈÄ¾»Æ¤¬£²Ï¢ÇÆ¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏÄ¾·Ï¤ÎÂ¹¤Ç¥È¥¥¥¶¥°¥í¡¼¥ê¡¼»º¶ð¤Î¥«¥é¥Æ¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Êì¤ÎÉã¤Ë¥­¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï¤ò»ý¤ÄÇÏ¤¬¡¢2018Ç¯¥Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡ÊÉã¥Ï¡¼¥Ó¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ë¡¢2023Ç¯¥Î¥Ã¥­¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊÉã¥â¡¼¥ê¥¹¡Ë¡¢2024Ç¯¥·¥ó¥ê¥ç¥¯¥«¡ÊÉã¥µ¥È¥Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ë¤È¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á£·Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Î¤¦¤Á¡¢£¶Æ¬¤¬¥­¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï¤Î·ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£

¡¡º£²ó¡¢¥­¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï¤ò»ý¤ÄÇÏ¤ÇÉ®¼Ô¤¬ËÜÌ¿¤Ë¿ä¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¡Ê²´£³ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¹âÌø¿ð¼ù±¹¼Ë¡Ë¤À¡£

¡¡Éã¤Ï£Ç­µÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¡¢£Ç­µ»©·î¾Þ¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ¤Ç¡¢¤½¤ÎÉã¤¬¥­¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï¤È¤¤¤¦Ä¾·Ï¤ÎÂ¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¤ÏÊì·Ï¤âÍ¥½¨¤Ç¡¢Êì¥¨¥Î¥é¤Ï£Ç­µÆÈ¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê¼Ç2400m¡Ë¤Î¾¡¤ÁÇÏ¡£ÌÅ¤Ë¤âÆÈ¥ª¡¼¥¯¥¹¡Ê¼Ç2200m¡ËÇÏ¤Î¥¢¡¼¥ë¤¬¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¶á¿Æ¤Ë¤Ï¥É¥¤¥Ä¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¿ô¤Î½Å¾Þ¾¡¤ÁÇÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç£³Àï£³¾¡¡£ºòÇ¯10·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¡¢º£Ç¯£²·î¤Î¥»¥ó¥È¥Ý¡¼¥ê¥¢¾Þ¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¡¢Á°Áö¤Î£Ç­¶ÀÄÍÕ¾Þ¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤ÈÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç£³Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤½¤Î£³Ï¢¾¡Ãæ¡¢£±ÀïÌÜ¤Ï33ÉÃ£³¡¢£²ÀïÌÜ¤Ï34ÉÃ£°¡¢£³ÀïÌÜ¤Ï33ÉÃ£´¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¥ì¡¼¥¹¤â¥á¥ó¥Ð¡¼Ãæ¾å¤¬¤êºÇÂ®¥¿¥¤¥à¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¡¼¥Ó¡¼¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç¤¢¤ëÀÄÍÕ¾Þ¤ò²÷¾¡¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢£Ç­µÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë½ÐÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÍ­ÎÏÇÏ¤Î£±Æ¬¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢Ä´À°¤Ë½çÄ´¤µ¤ò·ç¤­¡¢´°Ä´¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é²óÈò¡£»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£

¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£³¾¡¤Ï¤¤¤º¤ì¤âº£²ó¤ÈÆ±¤¸º¸²ó¤ê¤Ç¡¢µ÷Î¥¤Ï1800£í¤È2400£í¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¾ò·ï¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¡£¿·³ãµ­Ç°¤Ï¶áÇ¯¡¢£³ºÐÇÏ¤ÎÀ®ÀÓ¤âÍ¥½¨¤À¡£Ä¾¶á£·Ç¯¤Ç£µÆ¬¤¬½ÐÁö¤·¡¢2018Ç¯¥Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢2023Ç¯¥Î¥Ã¥­¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç£²¾¡¡¢2022Ç¯¥Õ¥§¡¼¥ó¥°¥í¥Ã¥Æ¥ó¤¬£³Ãå¤È£³Æ¬¤¬ÇÏ·ô¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤Î²Æ¤â¡¢£Ç­·Ãæµþµ­Ç°¡ÊÃæµþ¡¦1600£í¡Ë¤ò¥Þ¥Ô¥å¡¼¥¹¤¬¡¢£Ç­·¥­¡¼¥ó¥é¥ó¥É£Ã¡Ê»¥ËÚ¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤ò¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥¿¥ï¡¼¤¬À©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢£³ºÐ°Ê¾å¤Î½Å¾Þ¤Ç£³ºÐÇÏ¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤Âå¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¤âÂ³¤­¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£

¡ÚÂÐ¹³¤Ï¡ÖÊì¤ÎÉã¡×¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡Û

¡¡¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¥¢¥¹¥¯¥«¥à¥ª¥ó¥â¥¢¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦Æ£¸¶±Ñ¾¼±¹¼Ë¡Ë¤ò¿ä¤¹¡£Æ±ÇÏ¤ÏÊì¤ÎÉã¤Ë¥­¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï¤ò»ý¤Ä¡¢¤³¤³£²Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤ÈÆ±¤¸¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£Éã¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ó¥É¥â¥ë¥¿¥ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç£¹¡Á12¥Ï¥í¥ó¡ÊÌó1800¡Á2400£í¡Ë¤Î£Ç­µ¤ò£µ¾¡¤·¤¿ÊÆÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤À¡£

¡¡¥¢¥¹¥¯¥«¥à¥ª¥ó¥â¥¢¤ÏÁ°Áö¤ÎÉÜÃæ£Ó¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥×¥óÆþ¤ê¡£Æ±¥ì¡¼¥¹¤Ï¾å¤¬¤ê£³£Æ33ÉÃ£¸¤Îº¹¤·µÓ¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢£±Ê¬57ÉÃ£·¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÄÌÍÑ¤·¤½¤¦¤Ê½¼¼Â¤Ö¤ê¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡£

¡¡°Ê¾å¡¢º£Ç¯¤Î¿·³ãµ­Ç°¤Ï¡¢Éã¤ÎÉã¤Ë¥­¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï¤ò»ý¤Ä¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¡¢Êì¤ÎÉã¤Ë¥­¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï¤ò»ý¤Ä¥¢¥¹¥¯¥«¥à¥ª¥ó¥â¥¢¤Î£²Æ¬¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£