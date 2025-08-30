ダービージョッキー

大西直宏が読む「３連単のヒモ穴」

――夏の新潟開催もいよいよ最終週。フィナーレを飾る重賞は、サマー2000シリーズ第５戦のＧIII新潟記念（８月31日／新潟・芝2000ｍ）です。

大西直宏（以下、大西）昨年まではハンデ戦で行なわれ、"波乱含み"の重賞という認識でした。それが、今年から別定戦に変更。予想のうえでは、その条件変更が大きなポイントになると思いますし、これまでの傾向からも何かしらの変化が生じるのではないでしょうか。

――確かに過去10年の結果を振り返ってみると、１番人気で勝ったのは2018年のブラストワンピースだけ。馬連や３連単では好配当が頻繁に飛び出しており、"荒れる"イメージが強いレースでした。そうした傾向にも変化が見られそうですが、まずは今年の出走メンバーをご覧になっての率直な印象を聞かせてください。

大西 例年に比べて、メンバー全体のレベルは明らかに高いと思います。年々夏の暑さが厳しくなっているなか、まだまだ残暑が厳しいこの時期に、秋の大舞台を見据えた強豪が多数エントリーしてきました。それはやはり、"ハンデ戦→別定戦"への変更が要因であることは間違いないでしょう。

――おっしゃるとおり、サマー2000シリーズのチャンピオンを目指す面々に加えて、無傷の３連勝中のエネルジコ（牡３歳）、ＧＩヴィクトリアマイル（５月18日／東京・芝1600ｍ）２着のクイーンズウォーク（牝４歳）、ＧＩ馬のブレイディヴェーグ（牝５歳）など、これまでにないほどの豪華メンバーが集結しました。

大西 そうした顔ぶれがそろったのは、開催時期と新潟・芝2000ｍという舞台であることも大きいと思います。ここを下半期の始動戦とすれば、ＧＩ天皇賞・秋（11月２日／東京・芝2000ｍ）に向けては十分なレース間隔がとれますし、条件的にも同じ左回りの2000ｍ戦ですからね。

もともと天皇賞・秋の前哨戦としては、ＧIIオールカマー（９月21日／中山・芝2200ｍ）や、ＧII毎日王冠（10月５日／東京・芝1800ｍ）がありますが、コースや距離の違い、本番までの間隔といった点において、それらへの出走に二の足を踏んでいた陣営にとっては、このレースが"魅力的な選択肢"に映った、ということは想像に難しくありません。

――そういった実力馬の参戦事情も含めて、大西さんが中心視しているのはどのあたりでしょうか。

大西 最も注目しているのは、３戦３勝のエネルジコ。この馬の参戦には、非常に興味深いものを感じます。

同馬は、ダービートライアルのＧII青葉賞（４月26日／東京・芝2400ｍ）を快勝しながら、歩様が硬くなり、疲労も抜けきらなかったことから、本番のＧＩ日本ダービーを回避しました。もし出走していれば、人気が予想された存在です。そんな馬が今回、満を持しての戦列復帰を果たすわけですから。

ここでの結果、内容によって、天皇賞・秋か、ＧＩ菊花賞（10月26日／京都・芝3000ｍ）か、どちらへ向かうのか決めるのでしょうが、今回は生産牧場のノーザンファームサイドと主戦のクリストフ・ルメール騎手の意向が強く働いての参戦と踏んでいます。３歳馬にとっては、決してラクな条件ではありませんが、この馬のポテンシャルなら、あっさり勝っても不思議ではありません。

もう１頭、昨秋はややスランプ気味でしたが、実績的にはダノンベルーガ（牡６歳）も見限れないな、と思っています。ここに出走する多くの馬と同じく、この馬も天皇賞・秋を見据えての出走となりますが、新潟コースの適性は高そう。コンビを組むのが、この夏絶好調の若武者・佐々木大輔騎手というのも楽しみです。

勢いは他に譲りますが、実績上位で地力の高さは確か。名門・堀宣行厩舎の手腕をもってすれば、"鮮やかな復活劇"というシーンは大いにあり得ると思っています。

――実績馬、実力馬がそろって、例年以上に楽しみな新潟記念。馬券的な妙味から、気になる伏兵候補がいましたら教えてください。

大西 シランケド（牝５歳）です。今春のヴィクトリアマイルの際にも「ヒモ穴」として取り上げましたが、７番人気で３着と好走。少しもったいない競馬でしたが、最後の直線ですばらしい伸び脚を見せて、期待に応えてくれました。



新潟記念での一発が期待されるシランケド photo by Sankei Visual





――今回は牡馬相手の重賞となりますが、強調ポイントとしてはどういった点が挙げられますか。

大西 この馬は、デビュー２戦目の未勝利戦を勝って以降、徐々にクラスが上がって相手が強くなっていくなかでも、３着以内を一度も外していないんですよね。馬の成長、充実ぶりを見極めながら、陣営がうまくマネジメントしてきた成果が実を結んでいるのでしょう。

新潟・外回りの芝2000ｍでは、昨秋の３勝クラス・魚沼Ｓで鮮やかな大外一気を決めて勝利。コース適性は申し分ありません。

今回は、確たる先行馬がコスモフリーゲン（牡５歳）くらいで、スローペースも想定されますが、ゲートさえ決まれば、ある程度前目の位置でも最後はしっかりとした脚が使えます。その"自在性"も評価できるポイントです。

アメリカ遠征中の主戦ミルコ・デムーロ騎手に替わって、今回鞍上を務めるのは、坂井瑠星騎手。初のタッグとなりますが、何らマイナスにはならないでしょう。

ということで、充実の５歳牝馬シランケドを新潟記念の「ヒモ穴」に指名したいと思います。