¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î»Ë³Ø¡×½ñÉ¾¡¡¡Ö¥È¥Ê¥ê¤Î¥·¥Ð¥Õ¡×¤ò³Ø¤ÓÄ¾¤»¤Ð
¡¡ÆÉ¤ß¤Ï¤¸¤á¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢Ãø¼Ô¤Î°µÅÝÅª¤ÊÃÎ¼±¤ÈÇ®ÎÌ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£µÄÏÀ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤ÆÊý¤â½¨°ï¤À¡£³Î¤«¤Ë¡¢ËÜ½ñ¤Î¸µ¤ÏPR»ï¤ÎÏ¢ºÜ¥·¥ê¡¼¥º¡£¤À¤«¤é¤Ê¤ª¤Î¤³¤È¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£¿ï½ê¤Ë¥Þ¥ó¥¬¤È¥³¥é¥à¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¡¢ËÜÊ¸¤È¤ÎÀäÌ¯¤ÊÁê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Îò»Ë³Ø¾å¤Î½ÅÍ×¤ÊÏÀÅÀ¤äÇ§¼±¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãí°Õ¿¼¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢ËÜ½ñ¤ÎÌÌÇò¤µ¤ÏÈ¾¸º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤º¥¿¥¤¥È¥ë¡£¡Ö¥È¥Ê¥ê¤Î¥·¥¬¥¯¡×¤Ï¡¢ÎÙ¤Î¼ÇÀ¸¤ÏÀÄ¤¤¤Î¡Ö¥È¥Ê¥ê¤Î¥·¥Ð¥Õ¡×¤È¡¢»ú·Á¤È²»¡¢Æó½Å¤Î°ÕÌ£¤Ç»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¡¢ËÜ½ñ¤Ï2010Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¾ÍÎ»Ë¡¦ÅìÍÎ»Ë³Ø·Ï¹ñºÝ³Ø²ñ¤ÎÀ®²Ì¤ÈÃÎ¸«¤ò¡¢ÆüËÜ»Ë³Ø¤Î»ëÅÀ¤ÇµÛ¼ý¤·²òÂê¤·¤¿°ìºý¡£¶áÂåÆüËÜ¤¬ÀïÁè¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¤È¤ÎÆó¹ñ´Ö´Ø·¸»Ë¤ò¡¢¤È¤Ê¤ê¤Î»Ë³Ø¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤Î¤¦¤¨¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²ò¼á¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾åµ¹ñºÝ³Ø²ñ¤Î¼ç¤ÊÄ¬Î®¡Ê¡ÀïÁè¤Ë»ê¤ë²áÄø¤ÇÁÐÊý¤ËÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤«¡£¢Î¾¹ñ¤Î»ØÆ³¼Ô¤Î°Õ¿Þ¤ä¼Ò²ñ¤Î¿Í¡¹¤Î°Õ¼±¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¡Ë¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢ÆÃ¤Ë¥í¥·¥¢»Ë³Ø¤ÎÄó¼¨¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥é¥ì¥ë¡¦¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¡×¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Áê¼ê¹ñ¤ËÎò»ËÇ§¼±¤Î´°Á´¤Ê°ìÃ×¤òµá¤á¤º¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÁê¼ê¤Î»×¹Í¤ä¹ÔÆ°¤Îº¬µò¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤ë¼êË¡¡£¹âÅÙ¤ÊÁê¸ßÂº½Å¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¶áÂåÀ¾²¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÆü¥½¤Î°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤¬¸«¤¤¤À¤»¤ë¤³¤È¤â°Å¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡½ÐÍè»ö¤¬À¸µ¯¤·¤¿Ê¸Ì®¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¡¢¸½Âå¿Í¤¬Îò»Ë¤Ë³Ø¤Ö°ÕµÁ¤À¤ÈÃø¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£¤½¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤âÊ£¿ô¤Î²ò¼á¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ò¾ÜºÙ¤Ë¸¡¾Ú¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç·ëÏÀ¤òÆ³¤¯¤Î¤¬Îò»Ë³Ø¤Î»Å»ö¡£¤³¤Î±Ä°Ù¤ò¼«Á³¤È¶µ¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëËÜ½ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÀ¤³¦¤È´ØÏ¢ÉÕ¤±¤Æ³Ø¤Ö¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢³Ø¤ÓÄ¾¤¹ºÝ¤Î±ï¡Ê¤è¤¹¤¬¡Ë¤È¤Ê¤í¤¦¡£¼¡¤Ï¡¢Îó¶¯¤äÂç¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤È¤Î´Ø·¸»Ë¤âÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¤«¤È¤¦¡¦¤è¤¦¤³¡¡1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç¶µ¼ø¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¡ÖÀïÁè¡×¤òÁª¤ó¤À¡Ù¤Ê¤É¢¦¥â¥ê¥Ê¥¬¡¦¥è¥¦¡¡²èÊ¸²È¡£