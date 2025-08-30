◆マツダボール杯第１２回日本少年野球長野大会▽決勝 多摩川ボーイズ（東京西）１２―７横浜泉中央ボーイズ（神奈川）（８月２３日・松本歯科大野球場）

２年生以下の新チームで２４チームが参加した支部交流・長野大会は１年生主体で参戦した巨人Ｕ１５ジュニアユースの多摩川ボーイズが初優勝した。

※ ※ ※

先輩超えだ。昨年の同大会８強の多摩川は、今年も１年生主体で挑み優勝を飾った。初回、無死満塁から暴投で先取点を奪うと、酒井、谷口の連続タイムリーで４点を先制した。

４回、無死満塁から連続押し出し四球で１点差に迫られると貝森が救援。遊ゴロ併殺の間に同点にされたが「四球より打たれる方が成長につながるのでストライク先行を心がけた」と攻めの投球で２回２／３を１安打無失点と好投した。

終盤、打線が再び力を発揮した。６回に勝ち越すと、７回は酒井が適時二塁打。さらに代打・福田が左翼フェンス越えの３ラン。「ボールの軌道にバットを入れる練習をした成果が出た」と満面の笑み。今大会、指揮をとった菊地啓太コーチ（４４）は「勝つ味を味わってほしかった」と満足げだった。

【多摩川ボーイズ・登録メンバー】※は主将（日替わり）

▽２年生 小笠原快、高橋空来、小田嶋颯大

▽１年生 ※古畑太誠、永瀬蒼馬、佐々木豪、木下晴登、貝森龍斗、中林功至、吉村駿里、曽我竜聖、福田航世、谷口道真、シュタイン知、波多慶、小島慶、酒井柊哉、樋口椋介、大熊一熈、松島健悟

【表彰選手】

最優秀選手賞 酒井 柊哉（多摩川）

優秀選手賞 歯朶尾智葵（横浜泉中央）