「キュッからのボンッ！」奇跡の変身ショットに2.7万いいね【ママリ】

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

愛犬が服を着ている姿はかわいいものですね。飼い主としても、ついつい楽しんでしまいますよね。



投稿者・ぽこ︱ぽぽちの飼い主(@poko_popochi)さんは、ポメラニアンに服を着せた前後の写真を「キュ…ボンッ！」と投稿。お写真を見て思わずキュ…ボンッ！という表現に納得してしまいました。

©poko_popochi

©poko_popochi

ｷｭ………ボンッ！！！

シンクロ率100％！お外を眺める双子猫の後ろ姿

長い間いっしょにいた兄弟や特に双子は行動が似てくるなど、ときにはシンクロすることもありますね。写真や動画を見てみると、ふと同じポーズをしていることも。



投稿者・ぽむりんとぽわたん(@pom_powa_nyan)さんは、窓から外を眺めている保護猫の双子姉妹ぽむちゃん・ぽわちゃんがシンクロしている姿を見かけ、カメラに収めました。シンクロ率100％の双子猫の美しい後ろ姿に、思わずうっとり…。

©pom_powa_nyan

©pom_powa_nyan

©pom_powa_nyan

©pom_powa_nyan

お外見る時は一緒にね、って決めてる双子がこちらです

まさに「お外見る時は一緒にね」と決めているかのようなシンクロ率ですね。体勢や見ている方向まで同じ。さらには2匹で同じ箱や椅子を共有しており、仲が良いことが感じられます。真っ白な毛が陽の光にあたり、きれいですね。



この投稿には「心がぽかぽかする」「見てるだけで幸せな気持ちになります」といったコメントが寄せられていました。



2匹の様子に、縁側でゆっくり過ごしているような気持ちになります。ときにはぽむちゃん・ぽわちゃんのように、まったりとする時間も大切なのかもしれませんね。穏やかに外を眺める双子猫に癒される、素敵な投稿でした。

用を足している表情すら愛おしい…

トイレでふん張るときは、人も動物も真剣になるでしょう。ちょっと恥ずかしい瞬間でもありますが、そんな瞬間ですら、愛するペットたちはかわいく見えてしまうから不思議です。



投稿者・ぽわくんさんは、ペットの猫ちゃんがトイレで頑張っている姿がかわいらしくて思わず撮影したといいます。

©powa_zzz

うんち頑張ってる時の顔本当にすき

猫側からしたら、撮影どころじゃなく頑張っているのかもしれません。しかし、このお顔が愛おしすぎて撮らずにはいられなかったのでしょう。飼い主さんの気持ちがひしひしと伝わります。真剣な瞬間ですら、かわいいと感じる飼い主さんからの愛情を感じますね。



この投稿に「一生懸命な感じがめちゃくちゃいい」「頑張って！」などのリプライが寄せれました。何をしていてもかわいいペット。さまざまな表情を見られるのがうれしいですね。

