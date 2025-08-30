¡ÔâÃ»Ò¤µ¤ó¤¬¸«¤»¤¿¡È¥Þ¥Þ¤Î´é¡É¡Õ¤ª½Ð¤«¤±¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÉ×¡¦¾®¼¼·½¤µ¤ó¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡Ö²æ¤¬»Ò¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡×
¡¡½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃË¡¦Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î¡ÖÀ®Ç¯¼°¡×¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ë8·î28Æü¡¢µÜÆâÄ£¤ÏÍª¿Î¤µ¤Þ¤Î»Ð¤Ç¤¢¤ê¸µ¹ÄÂ²¤Î¾®¼¼âÃ»Ò¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤ÈÉ×¤Î·½¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤ò¼Âà¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®¼¼·½¤µ¤ó¤¬¡Ò¤ª½Ð¤«¤±¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡Ó¤ÇÃå¤Æ¤¤¤¿¡È¥Ñ¥Ñ¤Îââ»ý¡É¤ò´¶¤¸¤ëT¥·¥ã¥Ä
¡¡âÃ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢2021Ç¯10·î¤ËÂç³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ë·½¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢¹ÄÀÒ¤òÎ¥Ã¦¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÅÏÊÆ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯5·î¤Ë¤ÏµÜÆâÄ£¤¬âÃ»Ò¤µ¤ó¤ÎÂè°ì»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¡£½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤´É×ºÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½éÂ¹¤È¤ÎÂÐÌÌ¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼Â¸½¤Ï¤Þ¤À±ó¤½¤¦¤À¡£¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¡ÈÎàÎã¤ò¸«¤Ê¤¤·ëº§¡É¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯4Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®¼¼É×ºÊ¤Ï°ìÅÙ¤âµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£âÃ»Ò¤µ¤ó¤ÎÇ¥¿±¤ËÈ¼¤¤¡¢·½¤µ¤ó¤Ï¥³¥Í¥Á¥«¥Ã¥È½£¤Ë¥ì¥ó¥¬Â¤¤ê¤Î°ì¸Í·ú¤Æ¤ò1²¯±ß¤Û¤É¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥³¥Í¥Á¥«¥Ã¥È½£¤Ï¡¢5ºÐ¡ÊÍÄÃÕ±àÇ¯Ä¹¡Ë¤«¤é18ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎµÁÌ³¶µ°é¤Î¼Á¤¬Á´½£3°Ì¤È¤¤¤¦¹â¿å½à¤Ç¡¢»Ò°é¤Æ¤ËºÇÅ¬¤Ê´Ä¶¡£ÅöÊ¬¤Ï¹ø¤ò¿ø¤¨¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¢¹ñ¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡×¤Ï8·î¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¹Ù³°¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤òË¬¤ì¤¿¾®¼¼É×ºÊ¤È¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·½¤µ¤ó¤¬¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤·¡¢¤½¤Î²£¤Ë¤ÏâÃ»Ò¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£¤Þ¤¿µã¤½Ð¤·¤¿¤ª»Ò¤µ¤ó¤òâÃ»Ò¤µ¤ó¤¬Êú¤¤¢¤²¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
T¥·¥ã¥Ä¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À
¡¡âÃ»Ò¤µ¤ó¤¬¡È¥Þ¥Þ¤Î´é¡É¤ò¸«¤»¤ë°ìÊý¡¢·½¤µ¤ó¤Ï¡È¥Ñ¥Ñ¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¡É¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÁõ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ËÃ»¥Ñ¥ó¡¢Â¸µ¤Ï¥µ¥ó¥À¥ë¤È¤¤¤¦°ì¸«¥é¥Õ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î·½¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£T¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ØLIBERTY GRAPHICS¡Ù¤Î¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1977Ç¯¤ÎÁÏ¶È½é´ü¤«¤é¿åÀ¥¤¥ó¥¯¤òÍÑ¤¤¤Æ¥×¥ê¥ó¥È¤¹¤ëÀ½Ë¡¤ò´Ó¤¡¢»ÈÍÑ¤·¤¿¿å¤Ï¤í²á¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÃÏµå´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«Á³¤äÆ°¿¢Êª¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ø¤Î´ãº¹¤·¤¬¤¢¤ë¡£Ì¤Íè¤òÀ¸¤¤ë²æ¤¬»Ò¤ò»×¤Ã¤ÆÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â·½¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤¬´¶¤¸¼è¤ì¤ë¡£
¡ÖÃåÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î³¨ËÜºî²È¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥í¥¹¥¡¼¤¬¼ê¤¬¤±¤¿³¨ËÜ¡Ø¤«¤â¤µ¤ó ¤ª¤È¤ª¤ê¡Ù¤Î¥×¥ê¥ó¥ÈT¥·¥ã¥Ä¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï30¥É¥ë¡ÊÌó4400±ß¡Ë¡£¡Ø¤«¤â¤µ¤ó¤ª¤È¤ª¤ê¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤«¤â¤Î¥Þ¥é¡¼¥ÉÉ×ºÊ¤¬»Ò°é¤Æ¤ËºÇÅ¬¤Ê¾ì½ê¤òÃµ¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´¤Ê¤È¤³¤í¤Ø°ú¤Ã±Û¤¹¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¡£»Ò°é¤Æ¤Î¤¿¤á¤Ëµï¤ò°Ü¤·¤¿·½¤µ¤ó¼«¿È¤Î¶¶ø¤È½Å¤Í¤Æ¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¾®¼¼²ÈÂ²¤Î¡ÈLIBERTY¡É¤ÊÀ¸³è¤ÏÂ³¤¯¨¡¨¡¡£
