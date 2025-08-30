米マサチューセッツ州レホボスで18歳の妊婦が失踪し、全米がその行方に注目した「レホボス妊婦失踪事件」は最悪の結末を迎えた。

【写真】「もし私が死んだらそれは彼のせい」瘦身で坊主頭“お腹の子の父親”グレゴリー被告

同州のアトルボロ高校を今年6月に卒業したばかりのカイリー・モンテイロさん（18）は8月7日、レホボスのカウンティ・ストリート付近で姿を目撃されたのを最後に、行方がわからなくなっていた。

モンテイロさんの失踪時、家族が妊娠11週だったと伝え、TikTokやインスタグラムなどでは彼女の身を案じ、支援や情報提供を呼びかけるハッシュタグ「#findKylee（#カイリーを探せ）」が急速に広まった。

大手紙国際部記者は事件の経過をこう解説する。

「モンテイロさんの失踪事件はSNS上で拡散し、一部のインフルエンサーらが支援を呼びかけたことから注目が集まりました。彼女は5年前に母を亡くし、高校時代は親戚と暮らしていたそうです。

モンテイロさんのフェイスブックには、高校卒業前のダンスパーティー『プロム』での写真が投稿されており、亡くなったお母さんが好きな色だったという紫のドレスを着ていました。学内で人気のある生徒が選ばれることの多い、プロムクイーンの候補者でもあったようです」

プロムの写真には、紫のドレスを着たモンテイロさんと口づけを交わす男の姿もある。瘦身で坊主頭のその男は、プロムに向かう彼女のもとへお祝いに駆けつけていたようだ。

男の名はグレゴリー・グルーム（22）。モンテイロさんの遺体は8月19日、グルームの家族が所有する敷地から見つかり、地元警察はグルームをモンテイロさんの失踪に関与したとして逮捕した。グルームはモンテイロさんの元交際相手で、殺人や暴行などの罪で訴追されている。

プロムの際の仲睦まじい様子から一転して、2人の間に何があったのか。前出の記者はこう話す。

被害者と被告の“不安定な状態”

「グルーム被告が犯行に及んだ詳しい動機はまだ明らかにされていませんが、2人は何らかのトラブルを抱えていたようです。モンテイロさんの姉妹は、失踪前日に2人が口論をしていたと話しているほか、モンテイロさんから『彼（グルーム）に投げつけられ、髪を引っ張られ、首を絞められた。もし私が死んだらそれは彼のせいよ』とメッセージが届いていたことを明かしています。

一方、グルーム被告は失踪翌日の8月8日に自ら警察に連絡し、モンテイロさんがいなくなったことを通報していたようです。その際、グルーム被告は警察に、7日夕方にモンテイロさんが同被告の自宅を訪ねてきて『（ここに）泊まれないか』と頼まれたが、口論になって最終的に被告の家をあとにしたと説明していたようです」

モンテイロさんとグルーム被告の関係は“不安定な状態”だったとみられる。

「失踪前の数週間、モンテイロさんは同州ペンブロークにある妊婦向けのホームレスシェルターに身を寄せていたようです。被告は調べに対し、『（モンテイロさんから）妊娠11週 で、胎児の父親は自分だと伝えられた』『一緒に住みたいと言われた』などと話しています」

逮捕後、グルーム被告はモンテイロさん殺害を自白しており、首を2回、胸を1回刺した後に敷地内の森の中に穴を掘り、彼女を埋めたと供述しているという。今後の裁判で、殺害の動機など、グルーム被告が何を語るのかに注目が集まる。