「ついに覚醒」阪神の主砲・佐藤輝明　4球団競合で指名権を引き当てた矢野燿大・元監督らが振り返る「無名の高校生からドラ1になるまで」
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÆÈÁö¤¹¤ëºå¿À¤Ç¼çË¤¤òÃ´¤¦¤Î¤¬¡¢¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Î¡È¥µ¥È¥Æ¥ë¡É¤³¤Èº´Æ£µ±ÌÀ¤À¡£¿·¿Í»þÂå¤«¤é¡ÈÂç´ï¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÍ¤È´¤±¤¿Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃË¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ³ÐÀÃ¤·¤¿¤Î¤«¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½é¡¹¤·¤¤»Ñ¡¡2020Ç¯¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤àº´Æ£µ±ÌÀ¤ÈÌðÌîà¢Âç´ÆÆÄ
¡¡2020Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ï¡¢¡ÈÂçËºî¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ÍâÇ¯¤Î¿·¿Í²¦¤Ï37¥»¡¼¥Ö¤Î¹Åç¡¦·ªÎÓÎÉÍù¤À¤¬¡¢Â¾¤ËDeNA¤Î¼çË¤¡¦ËÒ½¨¸ç¤ä¡¢ÃæÆü¡¦¹â¶¶¹¨ÅÍ¡¢³ÚÅ·¡¦ÁáÀîÎ´µ×¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£Âç³¤¤é¸å¤Î³Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹µé¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Çºå¿À¤Ï¡¢¶áµ¦Âç³Ø¤Îº´Æ£¤ò1°Ì»ØÌ¾¡£4µåÃÄ¶¥¹ç¤Î¤¯¤¸°ú¤¤Ç»ØÌ¾¸¢¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¤Î¤¬Åö»þ¤ÎÌðÌîà¢Âç´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¡£ÌðÌî»á¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ÎÇ¯¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¡£º´Æ£¤Ë¤âÌ¥ÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤ÏÁáÀî·¯¤Î¤è¤¦¤Êº¸Åê¼ê¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÇ¼Ô¤ÎÉ¾²Á¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢º´Æ£¤âÌ¤ÃÎ¿ô¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Î¼ÂÀ¤òµá¤á¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤ÏµåÃÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÊä¶¯¡£ÊÔÀ®Ã´Åö¼Ô¤ÈÏÃ¤·¡¢´ØÀ¾½Ð¿È¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¼Ô¤ÏÂ¿¤¯¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡È1°Ì¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾ÍèÀ¡¢¿¤Ó¤·¤í¤Ë´üÂÔ¤·¤¿ÁªÂò¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡1Ç¯ÌÜ¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤«¤éËÜÎÝÂÇ¤òÏ¢È¯¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤â¡¢7·î°Ê¹ß¤Ï¼ºÂ®¡£¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î173»°¿¶¤òµÊ¤·¡¢¡È¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤¬·ã¤·¤¤¡É¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤âÄêÃå¤¹¤ë¡£¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¡¢5ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö»Íµå¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ä¼ººö¤ÎÂ¿¤µ¤«¤é¡¢²¬ÅÄ»á¤ÎÉ¾²Á¤Ï·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÈÖµ¼Ô¡Ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿ºòµ¨¤Ï¼«¿ÈºÇ¾¯¤Î16ËÜÎÝÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡È±ï¡É¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿º´Æ£¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸
¡¡¤½¤ó¤Ê¡ÈÌ¤´°¤ÎÂç´ï¡É¤¬¡¢º£µ¨¤ÏÆ£Àîµå»ù¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç³ÐÀÃ¤·¤¿¡£
¡¡4ÈÖ¤È¤·¤Æ32ËÜÎÝÂÇ¡¢78ÂÇÅÀ¤ÇÂÇ·âÆó´§¤òÆÈÁö¡Ê8·î24Æü»þÅÀ¡Ë¡£ÂÇÎ¨¤â½½·æÆþ¤ê¤·¡¢»°´§²¦¤µ¤¨¼ÍÄø·÷¤À¡£¼ººö¤Ïºòµ¨¤Î23¤«¤é2¤Ø¤È·ã¸º¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È¤Ç°ú¤Åö¤Æ¤¿ÌðÌî»á¤Ï¡¢1°Ì¤ÎÃêÁª¤òÁ°Ç¯¡¢³°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿³°¤¹¤Î¤Ï¥¤¥ä¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡È¥É¥é¥Õ¥È¤Ï±ï¤À¡É¤È³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¥¯¥¸¤ò°ú¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º´Æ£¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡È±ï¡É¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹Ã»Ò±à¤Î¤ªÉ¨¸µ¤Ç¤¢¤ëÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¡¦¿ÎÀî³Ø±¡¹â¤Ç¤Ï¹Ã»Ò±à½Ð¾ì·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£3Ç¯²Æ¤ÏÊ¼¸ËÂç²ñ½éÀï¤Ç¥³¡¼¥ë¥ÉÉé¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹â¹»»þÂå¤ÏÁ´¤¯ÌµÌ¾¤ÎÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¿ÎÀî³Ø±¡¹â¤Î¸µ´ÆÆÄ¡¦ÇÏ¾ì¹°Ç·¤µ¤ó¤¬¤¿¤Þ¤¿¤ÞÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¡¢¡È¸«¤Æ¤Û¤·¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬±ï¤Ç¡¢º´Æ£¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢º´Æ£¤Î¿Ê³ØÅö»þ¤Î¶áÂçÌîµåÉô´ÆÆÄ¡¦ÅÄÃæ½¨¾»»á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ïº´Æ£¤¬¹â3¤À¤Ã¤¿Ç¯¤Î5·î¡£¤â¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿äÁ¦¤Ï¤Û¤ÜËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º´Æ£¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï6·î¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡±«¤Î¹ß¤ëÆü¡¢¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Çº´Æ£¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿»þ¤Î¤³¤È¤òÅÄÃæ»á¤Ïº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤ÀÀþ¤¬ºÙ¤¤¹â¹»À¸¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤Ò¤È¿¶¤ê¸«¤Æ¡¢³Î¿®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»Ò¤Ï¾Íè¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥×¥í¤ä¤Ê¨¡¨¡¡£
¡Ê¸åÊÔ¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡Ë
