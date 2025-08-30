髪ペッソリ…残念な男性が激変、驚きの爽やかイケメン誕生で大歓喜「磨けば光るとはこのこと」
毛量が多い男性はモッサリした印象になりがちだが、反対に、髪が細い・柔らかい・少ない等ボリューム感のない男性もまた、年齢以上に老けた印象になりがち。だが、そんなウイークポイントも、人気美容師の手にかかれば、スッキリ解消。「イメチェン大成功過ぎ！」と賞賛を集めた美容師のスゴ技とは？
【ビフォーアフター】別人…ですよね！？ 爆イケメン誕生の瞬間！
■髪が細くボリュームもない男性、面長が際立ってもったいない…
男性たちを劇的に変貌させるのは、3000人の顧客を抱えるフリーランスの人気美容師・カンタさん（＠ka.n_wl）。道行く人に声をかけてカッコよくイメチェンさせる「渋谷でイメチェンさせる人」として、YouTubeやTikTokなどで動画を配信している。
今回紹介するのは、「前回、坊主にしてから伸ばしっぱなしにしていた」というサラサラストレートヘアがぺったんこな印象の男性。「おまかせでお願いします」との依頼を受けて、カンタさんは施術をスタートさせた。
「髪が細く、ボリュームがないことに加え、長く伸びてしまっていたことと額が広いことで、顔立ちが面長に見えてしまっていました。カットでは、骨格をキレイに見せるために頬骨の上あたりで横幅を出すようなスタイルのセンターパートにし、トップとサイドにボリュームが出るようにパーマをかけて、無造作な大人っぽい雰囲気に仕上げました」（カンタさん／以下同）
「ナチュラルが好きな人や縮毛矯正している人、ブリーチをしている人でなければ、パーマはボリュームを出すとか、動きを出すなど、スタイルが作りやすい」とカンタさん。それは今回の男性のような髪にボリュームがないタイプとは反対の“毛量が多い人”も同じだそう。「カットで調整するので、大丈夫です」とカンタさんは太鼓判を押す。
さらに、パーマはセットもラクで、時間短縮にもなるという。
「洗髪後、タオルでしっかり水分を取って、ちょっと湿っているかな？ くらいの状態でワックスをつければ、ドライヤーなしでセットできます」
これには「今までセットした経験がない」という男性もニッコリ。
こうして「洗練された」「都会的に仕上がった」等コメントが寄せられる風貌へと変身した男性。メガネをかけ、鏡に映る自分のイメチェン姿を確認した瞬間、顔をくしゃくしゃにするくらい笑顔を弾けさせ、グッドポーズでカンタさんにハンドサインを送り、「最高です！」とひと言。
顔は何ひとつ変わっていないのに、髪型だけでこんなにも印象が変わるのかと驚くほどの激変ぶりには「磨けば光る」のコメントあがったが、「基本的にはどんな男性でも、それぞれの良さを引き出せば全員カッコよくなると僕は思っています」とカンタさんからは心強い言葉が。そのために施術では、「骨格やパーツ等の顔立ちや髪質を見ることはもちろん、職業や好み等、会話を通して、本人のポテンシャルを最大限引き出すことを一番に考えている」という。美容院に行くときはぜひ、そのあたりを心に留めてみてほしい。
（文：河上いつ子）
