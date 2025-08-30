

10年間、没交渉だった弟が急死した。姉が遺品整理で訪れた部屋には、驚くような光景が広がっていた（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

【写真】「あまりにも奇妙…」姉が見た《急死した弟のゴミ屋敷》の中身【ビフォーアフター】

東洋経済オンラインで連載されたワダユウキ氏の漫画『ゴミ屋敷 孤独な部屋の住人たち』。シングルマザーのゴミ屋敷やゴミの中で遂げた孤独死など、目を背けたくなるようなテーマを扱っているが、これらは実話だ。

YouTube「イーブイ片付けチャンネル」で多くの現場を配信するゴミ屋敷清掃・不用品回収の専門業者「イーブイ」（大阪府）が実際に見てきた事例が元になっている。

同社の代表である二見文直氏は、そんな現場で何を想いながら片付けをしているのか。漫画『急死した弟の｢ゴミ袋だらけの部屋｣見た姉の本音』の裏側をお送りする。

漫画はこちらから無料でお読みいただけます。

10年没交渉の弟が急死、姉が見たゴミ屋敷

漫画『急死した弟の｢ゴミ袋だらけの部屋｣見た姉の本音』では、10年もの間、没交渉だった姉弟のエピソードを描いている。弟が急死し、10年ぶりに姉が弟の家を訪れると、そこはゴミ屋敷になっていた。

イーブイがこれまで見てきたゴミ屋敷の中でも、一風変わった現場だった。

【写真を見る】「あまりにも奇妙…」姉が見た《急死した弟のゴミ屋敷》の中身【ビフォーアフター（19枚）】

「壁や天井の至るところにビニールひもが吊るされ、そこにビニール袋が無数にくくりつけられていました。風呂場の浴槽の横に取り付けられた手すりにもびっしりと。ビニール袋の中にはきれいに洗われた弁当や総菜のトレーが入っていました。これだけ生活ゴミがあるのに異臭がまったくしない。不思議な現場でした」（二見氏、以下同）



几帳面に積み上げられたゴミの山。そこに亡き弟の面影を感じる（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）



弁当などの空容器は袋にまとめられて壁一面にくくりつけられていた。容器もきれいに洗ってあり、においはしない（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

片付けの作業は2回に分けて行われた。1回目に生活ゴミをすべて取り除き、3カ月後に残りの残置物を撤去する。その間、姉が現場に通い、1つひとつ仕分けていった。遺品整理をしながら弟の死と向き合うための時間を設けたのだ。

ただ、イーブイが片付けの様子を動画で配信すると、「10年間も音信不通の弟を放置していた姉も悪い」といった旨のコメントが多く寄せられた。亡くなってから後悔しているのでは遅い。後悔するくらいなら生前に連絡をとっておけばいい。

たしかに、そう言いたくなる気持ちはわからなくもない。

「10年間のうちに2人に何があったかなんて、第三者にはわからないじゃないですか。絶縁してしまったのかもしれないし、家族にしかわからない問題があったのかもしれません。そこに対して第三者がとやかく言うのは違うと思いませんか」

二見氏はそう異論を唱えた。

誰しもがゴミ屋敷になる可能性がある

二見氏が日々、ゴミ屋敷の片付けを行う中で痛感しているのは、人間の想像力の乏しさだ。それを非難しているわけではない。しかし、想像力の乏しさを自覚することは大切だ。そうすることによって、さまざまな問題の背後にある「その人なりの事情」について考えることができるようになるのだ。



もともとは母の部屋だったという和室。部屋の中には一歩も入れないような状態だった（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

とある依頼者の女性は母と定期的に顔を合わせ、親子関係も良好だった。母は決まって「美味しいランチのお店を見つけたから、そこに行かない？」と娘を誘った。ランチの後は2人で会話を楽しみ、笑顔で家に帰る母を見送った。

「ただ、その家がゴミ屋敷だった。娘に家の惨状を知られないように母はいつも明るく振る舞っていたんです。娘もまさか母の家がゴミ屋敷になっているとは想像できなかったでしょう。ゴミ屋敷で悩んでいる人は家族にも友人にもその事実をひた隠しにしていることが多いんです。その悩みに気付いてあげるのは、そう簡単なことではありません」

最後に親に連絡をしたのはいつだろうか。実家に帰ったのはいつだろうか。小さい頃によく面倒を見てもらっていた祖父母や親戚の家に寄ったのはいつだろうか。



風呂場には日用品や趣味のものなど、さまざまなものが山積しており、弟の暮らしぶりが見えてくる（写真：イーブイ片付けチャンネル」より）

ゴミ屋敷にはそれなりの事情がある

ゴミ屋敷の住人が亡くなった場合、苦労を抱えるのは遺族だけではない。身寄りがなかったり、遺族が現れなかったりした場合はどうなるのか。住まいが団地であれば自治体が荷物の撤去を手配することになるが、そうでない場合は大家がすべてを負担することになる。

「荷物の撤去費用も大家が出すことになりますし、部屋で亡くなっていた場合は大幅なリフォームが必要になることもあります。さらに“事故物件”になるので、部屋の価値も下がってしまいます。だから、高齢者の方は今、家を借りづらくなっている。言葉を選ばずに言うと、大家からしてみたら高齢者に家を貸してもいいことが1つもないんです」



台所にも弁当の空容器やゴミが山盛りで、シンクは使える状態ではなかった（写真：イーブイ片付けチャンネル」より）



ダイニングを片付けるスタッフ（写真：イーブイ片付けチャンネル」より）

仮に住人が夜逃げをしたら、困るのはやはり大家だ。賃貸契約書に「○カ月家賃が支払われなかった場合は残置物を撤去する」とあらかじめ記載されていることも多いが、その間支払われなかった家賃は丸々大家の損失になる。



イーブイの二見文直代表（筆者撮影）

こんな事例もあった。ある女性が自分の名義で借りていたマンションに、大家に黙って男性を住まわしていた。しかし、その男性が大量の荷物を残したまま失踪してしまったのだ。そこで、イーブイに部屋の片付けを依頼した。

「男性が遠方に逃げていようが、警察に捕まっていようが、部屋に残された荷物は女性のモノではないんです。だから、男性の許可がない限りは私たちとしては勝手に処分することはできない。すべて処分した後に男性が戻ってきたら、誰が責任を取るんでしょうか」

自分が住んでいる家の周りを念入りに歩いてみると、1つか2つ、ゴミ屋敷らしき物件が見つかるだろう。家の外までゴミがあふれているケースはなかなか珍しいが、外から窓を眺めると中がゴミで埋もれている様子の家は意外と多い。

ただそんなゴミ屋敷にも、他人からはうかがい知ることのできない事情があるかもしれないのだ。



洋室もスタッフの背丈ほどゴミが積み上がっていた（写真：イーブイ片付けチャンネル」より）

片付けを通じて、さまざまな社会問題に直面する

シングルマザーの貧困家庭、老老介護、孤独死など、ゴミ屋敷の片付けをしているとさまざまな社会問題に直面するという。

ゴミ屋敷の住人は、自分が置かれている環境に大きなストレスを抱え、セルフネグレクト状態になってしまっているケースが多い。それが長期化したり、悪化したりすれば、自殺や事件に発展してしまうかもしれない。



山積みだったゴミを丁寧に仕分けていく（写真：イーブイ片付けチャンネル」より）

育児に疲れた母親が子どもを、介護に疲れた子どもが親を殺してしまう事件が時折起きている。二見氏はこの仕事を続けるうちに、そういった事件の背景について、より真剣に考えるようになった。

「赤ちゃんポスト（熊本市・慈恵病院にある『こうのとりのゆりかご』）ってあるじゃないですか。誰でも匿名で赤ちゃんを預けることができますよね。昔からその匿名性の是非について議論が行われていて、私は批判的な考えを持っていたんです。だって、赤ちゃんにだって大人になったときに出自を知る権利があるじゃないですか」



弟の死と向き合い、あとは家族でゆっくり片付けをしたいという依頼主のために、家具類は残したままでいったん作業を中断した。写真はダイニングの様子（写真：イーブイ片付けチャンネル」より）



イーブイがあらかたゴミを搬出したところで、ここから3カ月かけて遺品整理をすると話す依頼主（写真：イーブイ片付けチャンネル」より）

そもそも人間の想像力は乏しい



この連載の一覧はこちら

ただ、その意見を、カウンセラーの知人に話したところ、「二見さんは想像力が足りていない」と指摘された。

赤ちゃんを預けた本人がまだ10代で、母親の交際相手から性的虐待を受けており、その末に妊娠したのかもしれない。交際相手のことは憎いが、母親のことは悲しませたくない。縁も切りたくない。そうなると、匿名で赤ちゃんポストに頼るしかない。

匿名なので明らかにされることはないが、そんな事情が隠れているかもしれない。

「それを聞いたときに、人間の想像力ってやっぱり乏しいんだなと再認識したんです」

以来、二見氏はゴミ屋敷の背後にあるそれぞれの事情を、より知りたいと思うようになった。



遺品整理後、ダイニングやその隣の和室を一掃した。部屋の中を見て、弟に思いを馳せる依頼主（写真：イーブイ片付けチャンネル」より）



台所もきれいに片付き、何もなくなった（写真：イーブイ片付けチャンネル」より）

（國友 公司 ： ルポライター）