µã¤¤Ê¤¬¤é¤Î¥í¥±¤ËÆ±´ü¤Îå«¡¢¼ã¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤È¶¯¤¤°Â¿´´¶¡Ä¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ÙÁí¹ç±é½Ð¤¬¸ì¤ë½Ð±é¼Ô¤Ø¤Î´üÂÔ¤È¿®Íê
¡ü°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Öµã¤¤½¤¦¤Ë¡×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÂç·¿ÆÃÈÖ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡Ù(30Æü18:30¡Á)¤Ç¡¢½÷À½é¤ÎÁí¹ç±é½Ð¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿Á°ÀîÆ·Èþ»á¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ!¡Ù¡Ø¥¥ó¥È¥ì¡Ù¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿Èà¤é¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÄ©¤àº£²ó¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡£À¸ÊüÁ÷ËÜÈÖ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡½¡½¡£
(º¸¤«¤é)¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÉ¹Àî¤¤è¤·¡¢¹â¶¶³¤¿Í¡¢±ÊÀ¥Î÷¡¢»ÖÂº½ß¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢¾åÅÄ¿¸Ìé¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢¤ä¤¹»Ò¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê
¡û¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡½¡½²á¹ó¥í¥±¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¿®Íê´Ø·¸
Ì¤Íè¤Î¥Ñ¥é¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Î¾¯½÷¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ÎÅÐ»³Ä©Àï¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë´ë²è¤ËÄ©¤à¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤È¤Ï¡¢¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ!¡Ù¤Ç²¿ÅÙ¤â¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢°ì½ï¤Ë²á¹ó¤Ê¥í¥±¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿Ãç¡£¥¤¥â¥È¤ÏÁ°Àî»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Î¸Â³¦¤ò²¿ÅÙ¤âÄ¶¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¾ðÇ®¤¢¤Õ¤ì¤ëÊý¤Ç¤¹¡£¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤«¤±¤Æ¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÁ°Àî¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ÙÁí¹ç±é½Ð¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁ´¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï»ä¤ÎÁ°Àî¤µ¤ó¤Ø¤Î°¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î»×¤¤¤Ë¡¢Á°Àî»á¤Ï¡Öµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶·ã¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤Æ¤Ç±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢¥¤¥â¥È¤µ¤ó¤Ë¤¤¤Ä¤â¡È¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡É¤Ê¤ó¤ÆÁêÃÌ¤·¤Æ¡È¤ªÁ°¤¬¤½¤ÎÅú¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤«!¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õÂÖ¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
ÆÃ¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¡ÖÈô¹ÔÃæ¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Î¾å¤ËÎ©¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¥í¥±¡£¿Þ¤é¤º¤â¡¢¥¤¥â¥È¤¬Âç¥Õ¥¡¥ó¤Î°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤µ¤ó¤Î°úÂàÈ¯É½ÍâÆü¤¬ËÜÈÖ¤Ç¡¢¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë½ý¿´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È°Â¼¼¤Á¤ã¤ó¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¥í¥±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯½ý¤Ä¤¤¤Æ¤ë¿Í¤Ë´í¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¼ã¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤âµã¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦Ìõ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿(¾Ð)¡×¤È¡¢¶¯Îõ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
Ì¤Íè¤Î¥Ñ¥é¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤¹Â¼»³Ì´ÏÂ¤µ¤ó(º¸)¤È¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡¡(C)Æü¥Æ¥ì
¡û¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¡½¡½»Ö¤¬¹â¤¤Æ±´ü¤È½é¤ÎËÜ³Ê¥¿¥Ã¥°
Áí¹ç»Ê²ñ¤Î¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¤ÏÆ±´üÆþ¼Ò¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤¤¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï¡¢ËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿´ë²è¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë´ë²è¤Ê¤É¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ´ë²è¤ÎÈ¯ÁÛ¤Î»å¸ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖËÉºÒBOX¡×¤ÎÃæ¿È¤Î¥»¥ì¥¯¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯ÌÀ³Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë»Ö¤¬¹â¤¤¿Í¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡üKing ¡õ Prince¡½¡½¼Ò²ñ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ë
Á°Àî»á¤¬´ë²è¡¦±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¥ó¥È¥ì¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëKing ¡õ Prince¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ï¿¿Ùõ(¤·¤ó¤·)¤Ëºî¤í¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢´Ö¸ý¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¥ó¥×¥ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î10Âå¡¦20Âå¤Î½÷À¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÌ³¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤¬¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò¡¢¼Ò²ñ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È¤¤¤¦»ä¤Î´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
±ÊÀ¥Î÷¤Ï¡¢ÌÜ¤ä¼ª¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¶¯¤¤¸÷¤òÊü¤ÄÆÃÀ½²Ö²Ð¤ä¿¶Æ°¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²Ö²ÐÂç²ñ¤ËÄ©Àï¡£°ÊÁ°¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢±ÊÀ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¸°Õµ¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É·ë²Ì¥í¥±¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï¼èºàÀè¤ÎÊý¤Ë¥Ù¥¿Ë«¤á¤µ¤ì¤ë¡È¿Í¤¿¤é¤·¡É¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿Á°Àî»á¤Ï¡¢º£²ó¤Î´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ë¿Í¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÀÎ¤«¤é¤Î´Ø·¸¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤°ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¤È¤½¤ÎºÍÇ½¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¹â¶¶³¤¿Í¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹LIVE We are the No Borders!!¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥À¥ó¥¹¥·¥ç¡¼¤ò¹ñµ»´Û¤ÇÀ¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤³¤Á¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¡È¼êÀè¤Ï´ïÍÑ¡É¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡ÈÀ³ÊÅª¤Ë¤ÏÉÔ´ïÍÑ¡É¤Ç¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¼«Ê¬¤È³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î´ë²è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ç»×¤¤ÀÚ¤êºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¤Î±é½Ð¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°Õ¸«¤ò¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤³¤¿Í¤¯¤ó¤Î°ìÈÖÆÀ°Õ¤Ê¤â¤Î¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡È¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹¡É¤È¤¤¤¦Âç»ö¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
(ÊÔ½¸ÉôÃí¡Ä¹â¶¶³¤¿Í¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢À¸½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹LIVE We are the No Borders!!¡×´ë²è¤Ï¡¢Travis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬Âå±é¤¹¤ë)
¡û¾åÅÄ¿¸Ìé¡½¡½¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¤Ç¿Ê²½
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¤ÇMC¤òÂ÷¤·¡¢¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÁí¹ç»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¾åÅÄ¿¸Ìé¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉý¹¤¤Êý¤ËÈÖÁÈ¼«ÂÎ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ª¤±¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È¡¢¶¯¤¤°Â¿´´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¡Ø¡½¡½DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤ä°Õ¿Þ¤ò¤¯¤ß¼è¤ê¡¢¡È¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½ý¤Ä¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤À¡É¡¢¡È¤³¤ó¤ÊÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤À¡É¤È¤¤¤¦Íý²ò¤ò¡¢Æü¤ËÆü¤Ë¿¼¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢Á´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÁ°ÀîÆ·Èþ1988Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£Â¿ËàÈþ½ÑÂç³Ø³¨²è³Ø²ÊÌý³¨Àì¹¶Â´¶È¸å¡¢2010Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ÌÖÆþ¼Ò¡£¡Ø¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë1Ê¬´Ö¤Î¿¼¥¤¥¤ÏÃ¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¤Ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢°Ê¹ß¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹!¡Ù¡ØÍò¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡Ù¡Ø1²¯3000Ëü¿Í¤ÎSHOW¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù¡Ø¤¦¤ï¤Ã!¥À¥Þ¤µ¤ì¤¿Âç¾Þ¡Ù¡ØKing ¡õ Prince¤ë¡£¡Ù¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£¸½ºß¤Ï¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¡Ø¥¥ó¥È¥ì¡Ù¤Ç±é½Ð¡¢¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ!¡Ù¤Ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÂç·¿ÆÃÈÖ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡Ù(30Æü18:30¡Á)¤Ç¡¢½÷À½é¤ÎÁí¹ç±é½Ð¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿Á°ÀîÆ·Èþ»á¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ!¡Ù¡Ø¥¥ó¥È¥ì¡Ù¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿Èà¤é¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÄ©¤àº£²ó¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡£À¸ÊüÁ÷ËÜÈÖ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡½¡½¡£
¡û¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡½¡½²á¹ó¥í¥±¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¿®Íê´Ø·¸
Ì¤Íè¤Î¥Ñ¥é¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Î¾¯½÷¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ÎÅÐ»³Ä©Àï¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë´ë²è¤ËÄ©¤à¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤È¤Ï¡¢¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ!¡Ù¤Ç²¿ÅÙ¤â¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢°ì½ï¤Ë²á¹ó¤Ê¥í¥±¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿Ãç¡£¥¤¥â¥È¤ÏÁ°Àî»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Î¸Â³¦¤ò²¿ÅÙ¤âÄ¶¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¾ðÇ®¤¢¤Õ¤ì¤ëÊý¤Ç¤¹¡£¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤«¤±¤Æ¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÁ°Àî¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ÙÁí¹ç±é½Ð¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁ´¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï»ä¤ÎÁ°Àî¤µ¤ó¤Ø¤Î°¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î»×¤¤¤Ë¡¢Á°Àî»á¤Ï¡Öµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶·ã¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤Æ¤Ç±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢¥¤¥â¥È¤µ¤ó¤Ë¤¤¤Ä¤â¡È¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡É¤Ê¤ó¤ÆÁêÃÌ¤·¤Æ¡È¤ªÁ°¤¬¤½¤ÎÅú¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤«!¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õÂÖ¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
ÆÃ¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¡ÖÈô¹ÔÃæ¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Î¾å¤ËÎ©¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¥í¥±¡£¿Þ¤é¤º¤â¡¢¥¤¥â¥È¤¬Âç¥Õ¥¡¥ó¤Î°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤µ¤ó¤Î°úÂàÈ¯É½ÍâÆü¤¬ËÜÈÖ¤Ç¡¢¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë½ý¿´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È°Â¼¼¤Á¤ã¤ó¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¥í¥±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯½ý¤Ä¤¤¤Æ¤ë¿Í¤Ë´í¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¼ã¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤âµã¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦Ìõ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿(¾Ð)¡×¤È¡¢¶¯Îõ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
Ì¤Íè¤Î¥Ñ¥é¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤¹Â¼»³Ì´ÏÂ¤µ¤ó(º¸)¤È¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡¡(C)Æü¥Æ¥ì
¡û¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¡½¡½»Ö¤¬¹â¤¤Æ±´ü¤È½é¤ÎËÜ³Ê¥¿¥Ã¥°
Áí¹ç»Ê²ñ¤Î¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¤ÏÆ±´üÆþ¼Ò¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤¤¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï¡¢ËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿´ë²è¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë´ë²è¤Ê¤É¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ´ë²è¤ÎÈ¯ÁÛ¤Î»å¸ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖËÉºÒBOX¡×¤ÎÃæ¿È¤Î¥»¥ì¥¯¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯ÌÀ³Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë»Ö¤¬¹â¤¤¿Í¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡üKing ¡õ Prince¡½¡½¼Ò²ñ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ë
Á°Àî»á¤¬´ë²è¡¦±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¥ó¥È¥ì¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëKing ¡õ Prince¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ï¿¿Ùõ(¤·¤ó¤·)¤Ëºî¤í¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢´Ö¸ý¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¥ó¥×¥ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î10Âå¡¦20Âå¤Î½÷À¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÌ³¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤¬¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò¡¢¼Ò²ñ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È¤¤¤¦»ä¤Î´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
±ÊÀ¥Î÷¤Ï¡¢ÌÜ¤ä¼ª¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¶¯¤¤¸÷¤òÊü¤ÄÆÃÀ½²Ö²Ð¤ä¿¶Æ°¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²Ö²ÐÂç²ñ¤ËÄ©Àï¡£°ÊÁ°¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢±ÊÀ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¸°Õµ¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É·ë²Ì¥í¥±¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï¼èºàÀè¤ÎÊý¤Ë¥Ù¥¿Ë«¤á¤µ¤ì¤ë¡È¿Í¤¿¤é¤·¡É¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿Á°Àî»á¤Ï¡¢º£²ó¤Î´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ë¿Í¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÀÎ¤«¤é¤Î´Ø·¸¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤°ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¤È¤½¤ÎºÍÇ½¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¹â¶¶³¤¿Í¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹LIVE We are the No Borders!!¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥À¥ó¥¹¥·¥ç¡¼¤ò¹ñµ»´Û¤ÇÀ¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤³¤Á¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¡È¼êÀè¤Ï´ïÍÑ¡É¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡ÈÀ³ÊÅª¤Ë¤ÏÉÔ´ïÍÑ¡É¤Ç¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¼«Ê¬¤È³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î´ë²è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ç»×¤¤ÀÚ¤êºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¤Î±é½Ð¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°Õ¸«¤ò¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤³¤¿Í¤¯¤ó¤Î°ìÈÖÆÀ°Õ¤Ê¤â¤Î¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡È¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹¡É¤È¤¤¤¦Âç»ö¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
(ÊÔ½¸ÉôÃí¡Ä¹â¶¶³¤¿Í¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢À¸½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹LIVE We are the No Borders!!¡×´ë²è¤Ï¡¢Travis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬Âå±é¤¹¤ë)
¡û¾åÅÄ¿¸Ìé¡½¡½¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¤Ç¿Ê²½
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¤ÇMC¤òÂ÷¤·¡¢¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÁí¹ç»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¾åÅÄ¿¸Ìé¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉý¹¤¤Êý¤ËÈÖÁÈ¼«ÂÎ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ª¤±¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È¡¢¶¯¤¤°Â¿´´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¡Ø¡½¡½DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤ä°Õ¿Þ¤ò¤¯¤ß¼è¤ê¡¢¡È¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½ý¤Ä¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤À¡É¡¢¡È¤³¤ó¤ÊÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤À¡É¤È¤¤¤¦Íý²ò¤ò¡¢Æü¤ËÆü¤Ë¿¼¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢Á´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÁ°ÀîÆ·Èþ1988Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£Â¿ËàÈþ½ÑÂç³Ø³¨²è³Ø²ÊÌý³¨Àì¹¶Â´¶È¸å¡¢2010Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ÌÖÆþ¼Ò¡£¡Ø¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë1Ê¬´Ö¤Î¿¼¥¤¥¤ÏÃ¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¤Ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢°Ê¹ß¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹!¡Ù¡ØÍò¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡Ù¡Ø1²¯3000Ëü¿Í¤ÎSHOW¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù¡Ø¤¦¤ï¤Ã!¥À¥Þ¤µ¤ì¤¿Âç¾Þ¡Ù¡ØKing ¡õ Prince¤ë¡£¡Ù¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£¸½ºß¤Ï¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¡Ø¥¥ó¥È¥ì¡Ù¤Ç±é½Ð¡¢¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ!¡Ù¤Ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£