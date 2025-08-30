元プロ野球選手で、阪神のスペシャル・アンバサダー（SA）を務める糸井嘉男氏（44）が29日深夜に放送されたABEMA「しくじり先生 俺みたいになるな！！」に出演。野手に転向した際、コーチが行き着いた指導法を振り返った。

近畿大から投手として日本ハムに入団も、わずか2年で野手転向となった糸井氏。野手転向により「1カ月で2軍の試合に出ろと言われてコーチと地獄の猛練習」が始まったという。

当時、マンツーマンで指導してくれたのが大村巌コーチ。だが、毎日付きっきりで細かい理論を言われていたものの、糸井氏は「ず〜っと何を言うてはるの?」と理解できていなかったと明かした。

糸井氏のサポート役として出演した伊集院光が「大村コーチは大村コーチで悩んでる。コイツを大成させてあげなきゃいけないって」と胸の内を代弁し「悩んで悩んで悩んだ結果…ある本を参考にして、革命的な指導法を糸井さんに対して行いまして。専門書がいっぱい出てる中、この大村コーチが選んだ本。これを取り入れたところ急に成果が出るようになった」と糸井氏を大成させた本があると紹介した。

大村コーチが参考にしたという本は「子犬の正しい育て方」だった。まさかの本のタイトルにスタジオからは「マジで!?」「ウソでしょ?」と爆笑に包まれた。糸井氏は「ひたすら褒めまくるんですよ。一個一個丁寧に教えてもらって、一個一個できたら『よしよし』される」と褒められたことで一気に打撃が良くなったとし「これが僕にどハマりしてた」と振り返った。