「猫避けとは……」とげ状のマットを堂々とベッドにする猫ちゃん

猫と暮らす上での悩みのひとつが「ここには入ってほしくない場所」問題。そんなとき頼りになるのが猫避けグッズですが……実際には、想定外の反応を見せるのも猫ならでは。

Xに投稿された1枚の写真がまさにその典型でした。ベッドの上に敷かれたとげ状の猫避けマットの上で、気持ちよさそうにゴロンと横たわる猫ちゃんの姿が写っています。これには飼い主さんも「猫避けとは……」とつぶやき、思わず天を仰がずにはいられなかったようです。

写真の主役は、「困り眉」がチャームポイントのサヤくん。普段からベッドの上を遊び場のように過ごしていたサヤくんですが、この数日前に粗相をしてしまったため、新たに猫避けマットを導入されてしまったもよう。

しかし、設置して2日目にして早くも攻略に成功。気付けばゴロンとするなど、まったく気にする様子はなかったそうで、むしろ背中にフィットする心地よさを見出したのか、猫避けマットをベッド代わりに。もはや「猫避け」ではなく「猫招き」……。

写真を見ると、サヤくんはトゲトゲに体を預け、仰向けで完全にリラックスモード。実際には撫でられたことでその場を離れたそうですが、「新しいマッサージマットを敷いてもらえたニャ」なんて思っているのかもしれません。

このユーモラスな投稿には「あるあるすぎて笑った」「完全にマッサージシート」といった共感の声が多数寄せられています。

人間の意図を軽々と超えていく猫たち。彼らにとっての「障害物」は、時に遊び場や癒やしの場所に早変わりしてしまうみたいですね。

