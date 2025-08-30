8月30日の運勢第1位は魚座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……魚座

いつもは遠慮して言えないことも、今日ははっきりと主張できる仕事運です。さらに、想像以上に多くの人が、あなたの考えを認めてくれるでしょう。今日は、ある程度強気な姿勢で仕事に向かっていいのだと考えて。いっそう説得力が増します。

★第2位……蟹座

異性との間で、これまで以上に深く分かり合えたと思える日。そのためにも、あなたが会話をリードするといいでしょう。新しい話題を出してみたり、｢どう思う？｣ときいてみたりしてください。積極的な姿が、相手の想いをいっそう真剣にします。

★第3位……蠍座

自分の中でこだわっていることに、時間をたっぷりと使うといい日です。いつもなら｢ここで壁にぶつかる…｣というところで、今日はすんなりと壁を越えていけるはず。自分が成長していることを、しっかりと実感できるでしょう。

★第4位……射手座

今日は、仕事で｢これに挑戦したい！｣と思えるものを発見できそうです。そして、実際にそれに関わることで、大きく飛躍する第1歩を踏み出せるでしょう。情熱だけでなく、周りの意見も取り入れながら動くのが、今日の充実のポイント。

★第5位……牡羊座

これまで見えなかった恋人や好きな人の魅力が見えてきそうです。たとえ小さな長所でも、見つけたらすぐに褒めて。少し大げさなくらいに褒めてもいいでしょう。心から前向きな言葉をかけることで、絆が強くなっていく日です。