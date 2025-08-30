

9月以降の暑さについて、気象キャスターが解説します（写真：pixelcat／PIXTA）

この夏は記録的な暑さで、7月30日から8月2日は4日連続で最高気温40℃以上となった地点がありました。8月5日には伊勢崎（群馬県）で気温が41.8℃まで上がり、日本の観測史上1位を更新しています。



歴代全国ランキング（最高気温の高い方から）（出典：気象庁）

「最高気温」上位4位を塗り替えた

最高気温の歴代全国ランキングを見ると、1位だけでなく、2位以降も今年観測された気温が続きます。2位は8月6日の静岡と5日の鳩山（埼玉県）の41.4℃、4位は桐生（群馬県）と柏原（兵庫県）の41.2℃で、上位4位を塗り替えたのです。

東京では今年、最高気温35℃以上の猛暑日日数が8月28日時点で23日間、8月27日にかけては10日間連続で猛暑日となり、猛暑日の最多日数・最長日数ともに観測史上1位を更新しました。

この先どれくらい暑さが続くのか、最新の予想を解説します。

昨年は秋になっても猛暑日続出

今年の傾向について触れる前に、昨年の暑さについて振り返ってみましょう。

昨年9月は、高気圧に覆われる日が多かったため気温が高く、猛暑日が続出しました。大宰府（福岡県）では16日間連続の猛暑日となり、昨年9月20日には静岡で39.2℃を観測しています。



2024年9月の平均気温平年差（出典：気象庁）

昨年9月の平均気温は平年と比べて、東日本で3.2℃、西日本で3.4℃高く、それぞれ1946年に統計を開始してから、最も暑い9月でした。沖縄・奄美は1.1℃高く、2017年9月と並んで1位タイの高温となりました。

また、全国153の気象台などのうち、91地点で月の平均気温が9月としては統計史上1位の高さでした。

では、今年はどうなのかというと、 9月も猛暑日が続出するでしょう。気象庁が発表した1か月予報の平均気温がこちらです。



1か月予報（平均気温）（出典：weathermap）

9月29日にかけて、北日本、東日本、西日本、沖縄・九州で、平年より平均気温が高い見込みです。週別で見ても、すべて全国的に平年より平均気温が高くなることが予想されています。

特に9月12日にかけては、気温がかなり高くなるでしょう。



1か月予報（週別の平均気温）（出典：気象庁）

厳しい残暑はなぜ起こるのか？

秋になっても気温が高いのは、気候変動による温度上昇に加えて、偏西風と高気圧の影響です。

まず、偏西風が平年より北を流れるため、暑い空気をもった上空の高気圧（チベット高気圧）が平年より北側で強まって、日本付近が暑い空気に覆われやすくなります。

さらに、太平洋高気圧も平年より日本付近に張り出しが強く、晴れて気温が上昇しやすいことが予想されるのです。



予想される海洋と大気の特徴（9〜11月）（出典：気象庁）

北日本や東日本は、大陸から進んでくる移動性高気圧に覆われる時期もありそうです。

高気圧に覆われるため、降水量は平年より少ないところもあるでしょう。東北の太平洋側と関東甲信、東海は、平年並みか少ない見込みです。北海道の日本海側は、低気圧や前線の影響で平年並みか多くなりそうです。



1か月予報（降水量）（出典：weathermap）

注意が必要なのが、気温が高いと、急な雷雨（いわゆるゲリラ豪雨）になる可能性が高まることです。

そして、9月は台風の上陸数の平年値が最も多い月です。気温だけでなく日本近海の海面水温も高いので、台風のエネルギー源となる水蒸気が供給されやすく、発達のピークで日本に上陸することも考えられます。

あるいは、8月に鹿児島県に上陸して記録的な大雨をもたらした台風12号のように、日本近海で台風が発生し、備える間もなく上陸するかもしれません。また、台風は雨雲のもととなる湿った空気を伴うため、上陸しなくても線状降水帯が発生するおそれがあります。

降水量が少なく予想されている地域も含めて、大雨にお気をつけください。

9月も万全な熱中症対策を

昨年同様、しばらく猛烈な残暑が予想されるため、9月も真夏並みの熱中症対策を続けたほうが良さそうです。東京消防庁によると、昨年9月に東京消防庁管内で熱中症によって救急搬送された人数は、過去5年で最も多い741人でした。



熱中症予防のポイント（出典：weathermap）

喉が渇く前に水分を摂るようにして、適度に塩分も補給することが大切です。外で過ごすときは帽子や日傘を使い、涼しい服装を選び、こまめに休憩を取ってください。屋内で過ごすときも、無理せずエアコンを使いましょう。

上記の対策は、よく見聞きするものですが、こうした定番の対策を確実に行うことが熱中症を防ぐのに効果的です。

もし熱中症になってしまったら、経口補水液などで水分や塩分を補給し、濡れたタオルや保冷剤で体を冷やしてください。熱中症になった人を見かけたら、周りのサポートも大事です。意識がはっきりしない人がいたら、迷わず救急車を呼びましょう。



熱中症になった時は（出典：weathermap）

10月も高温が続く？

「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉がありますが、昨年は10月後半にも最高気温30℃以上の真夏日が観測されました。昨年10月19日は東京で30.1℃まで気温が上がり、観測史上最も遅い真夏日を記録しています。

気象庁の3か月予報では、今年10月の平均気温は全国的に平年より高いと予想されています。今年も昨年のように夏の暑さが長く続く可能性があるので、「もう秋だから……」と油断せずにお過ごしください。



3か月予報（10月の平均気温）（出典：weathermap）

（久保井 朝美 ： キャスター、気象予報士、防災士）