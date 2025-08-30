アメリカ発祥のスポーツ「ピックルボール」の日本で初めてとなる国際大会が、福岡県糸島市で開かれています。どんなスポーツなのか、その魅力に吉村アナウンサーが迫りました。

向かったのは、観光客からの人気が高い福岡県糸島市です。普段は静かなこの街に響いていたのは。



■吉村史織アナウンサー

「こちらの会場で行われているのは、ピックルボールというスポーツの国際大会です。近年人気が高まっているとして、会場は熱気にあふれています。」





8月26日に開幕した「PPAツアー・アジア・サンサン・福岡オープン」は、日本では初めての開催となるピックルボールの国際大会です。国内・海外のプロ・アマ合わせて596人の選手が出場します。

ピックルボールはアメリカで60年ほど前に誕生したスポーツです。競技人口は世界で1億人、日本では4万5000人ほどとされています。どんな競技なのかといいますと。



■吉村アナウンサー

「動きはテニスのようですが、ラケットは卓球のものに近いですし、これまで見たことがないスポーツです。」

卓球のラケットの1.5倍ほどの「パドル」と呼ばれるラケットで、穴の開いたプラスチック製のボールを打ち合います。コートの広さはバドミントンのダブルスコートと同じ広さで、中央に高さ90センチほどのネットが設置されています。

テニスと違って、ピックルボールではサーブを打った人が相手のリターンを必ず1度バウンドさせてから返球します。どんな人でも楽しめるよう、より長くラリーを続けることが一番の目的とされるからです。

さらに、ネット際には、至近距離の強い打球から相手プレーヤーを守るために、ボレーを打ってはいけないエリアも設けられています。

運動が苦手な吉村アナウンサーでも楽しめるということで、プロプレーヤーの月村拓馬選手に教えてもらいながら、ピックルボールを体験しました。



■吉村アナウンサー

「初めてこんなにラリーが続いたのはすごいと思います。バドミントンは2回で終わります。」

■プロプレーヤー・月村拓馬 選手

「小さな達成感を感じやすいスポーツなので、大体の人がのめり込んでいきます。」



■大会主催者・小池亮介さん

「小さい子どもから年上の方までいろいろな方々にまずはプレーしてもらって、魅力を知ってもらって日本全国に広がっていけばと思っています。」



将来的にはオリンピック競技への採用に期待が寄せられているピックルボール。国際大会は、糸島市運動公園で8月31日まで開かれていて、誰でも無料で観戦できます。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年8月26日午後5時すぎ放送