U―２３アジア杯に向けたメンバー発表会見に臨む大岩剛監督（カメラ・山崎　賢人）

写真拡大

　日本サッカー協会は２９日、Ｕ―２３（２３歳以下）アジア杯予選に臨む日本代表メンバー２３人を発表した。日本はＢ組で９月３日にアフガニスタン、６日に開催国のミャンマー、９日にクウェートと対戦し、各組１位と２位のうち上位４チームが本大会へ出場。昨年のパリ五輪から再任となり、２８年ロサンゼルス五輪世代を指揮する大岩剛監督（５３）は都内で会見に臨み「しっかり勝って戻ってきたい」と、本格始動となる今大会へ決意を示した。

　海外組からはＤＦ小杉、ＭＦ保田、ＦＷ後藤、塩貝が選出された。今回はロス五輪への強化を念頭に全員が２０歳以下の編成。９月２７日開幕のＵ―２０Ｗ杯の代表選出が見込まれる同年代の国内組の主軸は選外も、既にチームで主力を担い、国際Ａマッチ期間外で同Ｗ杯への参加が難しい４人の海外組に加え、８人の大学生、最年少の１８歳ＦＷ新川らとと臨む。

　パリ五輪でも直面した海外組を招集できない課題の解決へ、ロス五輪に向けては１００人規模の選手層を作ることを目標に掲げている。指揮官も「欧州で経験している厳しさなどの刺激を提供してほしいし、それが我々のグループの最高基準でありたい」と“海外組効果”を期待する。１９６８年メキシコ市五輪の「銅」以来、６０年ぶりのメダルへ、強い集団を作っていく。（後藤　亮太）

◆Ｕ―２３日本代表メンバー

【ＧＫ】

２３　浜崎知康（明大）

１　　小林将天（ＦＣ東京）

１２　内山翔太（新潟）

【ＤＦ】

１６　稲垣篤志（明大）

１５　尾崎凱琉（早大）

５　　関富貫太（桐蔭横浜大）

２１　小杉啓太（ユールゴーデン）

３　　永野修都（鳥取）

４　　土屋櫂大（川崎）

２２　岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）

２　　松本遥翔（鹿島）

【ＭＦ】

１３　保田堅心（ヘンク）

６　　菅沢凱（国士舘大）

７　　山本丈偉（東京Ｖ）

１４　名和田我空（Ｇ大阪）

８　　嶋本悠大（清水）

１０　川合徳孟（磐田）

【ＦＷ】

１７　古谷柊介（東京国際大）

１１　塩貝健人（ＮＥＣ）

９　　後藤啓介（シントトロイデン）

２０　ンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）

１８　石橋瀬凪（湘南）

１９　新川志音（鳥栖Ｕ―１８）

※数字は背番号、（　）内は所属