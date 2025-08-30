海外組４人招集…ロス五輪世代本格始動へ 大岩剛監督「欧州で経験している厳しさを…」Ｕ―２３アジア杯予選
日本サッカー協会は２９日、Ｕ―２３（２３歳以下）アジア杯予選に臨む日本代表メンバー２３人を発表した。日本はＢ組で９月３日にアフガニスタン、６日に開催国のミャンマー、９日にクウェートと対戦し、各組１位と２位のうち上位４チームが本大会へ出場。昨年のパリ五輪から再任となり、２８年ロサンゼルス五輪世代を指揮する大岩剛監督（５３）は都内で会見に臨み「しっかり勝って戻ってきたい」と、本格始動となる今大会へ決意を示した。
海外組からはＤＦ小杉、ＭＦ保田、ＦＷ後藤、塩貝が選出された。今回はロス五輪への強化を念頭に全員が２０歳以下の編成。９月２７日開幕のＵ―２０Ｗ杯の代表選出が見込まれる同年代の国内組の主軸は選外も、既にチームで主力を担い、国際Ａマッチ期間外で同Ｗ杯への参加が難しい４人の海外組に加え、８人の大学生、最年少の１８歳ＦＷ新川らとと臨む。
パリ五輪でも直面した海外組を招集できない課題の解決へ、ロス五輪に向けては１００人規模の選手層を作ることを目標に掲げている。指揮官も「欧州で経験している厳しさなどの刺激を提供してほしいし、それが我々のグループの最高基準でありたい」と“海外組効果”を期待する。１９６８年メキシコ市五輪の「銅」以来、６０年ぶりのメダルへ、強い集団を作っていく。（後藤 亮太）
◆Ｕ―２３日本代表メンバー
【ＧＫ】
２３ 浜崎知康（明大）
１ 小林将天（ＦＣ東京）
１２ 内山翔太（新潟）
【ＤＦ】
１６ 稲垣篤志（明大）
１５ 尾崎凱琉（早大）
５ 関富貫太（桐蔭横浜大）
２１ 小杉啓太（ユールゴーデン）
３ 永野修都（鳥取）
４ 土屋櫂大（川崎）
２２ 岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）
２ 松本遥翔（鹿島）
【ＭＦ】
１３ 保田堅心（ヘンク）
６ 菅沢凱（国士舘大）
７ 山本丈偉（東京Ｖ）
１４ 名和田我空（Ｇ大阪）
８ 嶋本悠大（清水）
１０ 川合徳孟（磐田）
【ＦＷ】
１７ 古谷柊介（東京国際大）
１１ 塩貝健人（ＮＥＣ）
９ 後藤啓介（シントトロイデン）
２０ ンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）
１８ 石橋瀬凪（湘南）
１９ 新川志音（鳥栖Ｕ―１８）
※数字は背番号、（ ）内は所属