二宮和也さん（42）が29日、都内で行われた映画『８番出口』の初日舞台挨拶に小松菜奈さん（29）らと登場。撮影の時に感じた“異変”を明かしました。

無限に続く地下通路の“異変”を見つけ出し、出口を目指す話題のゲームを実写化した映画『８番出口』。二宮さんは、無限にループする地下通路で8番出口を目指す主人公・迷う男を演じました。

イベントでは映画館に多くの人が足を運んでくれたことに対し、二宮さんは「数あるいろんな種類の映画がある中で、自分で言うのもなんですけどヘンテコな映画を選んでいただいて皆さんは変わった人だと思います」と挨拶。続けて「入口と出口がまったく違う映画っていうのはなかなかないと思うので、みんなでこの作品を共有できたっていうのはすごくうれしいですね」と喜びを語りました。

■「これをずっと守らないといけないんです」 撮影時を振り返る

また、映画のテーマでもある“異変”についてもトーク。「基本的に（映画には）メインストリートみたいなのがあるじゃないですか。あそこに迷う男が3歩入ると（河内大和さん演じる歩く男が）出てくるんですよ。これをずっと守らないといけないんです」と振り返り、「なぜなら同じところで『おじさん』と言わなければならない、俺が3歩歩いたらこっちも入ってくる」と二宮さん。

さらに、「ちょっとタイミングずらすとおじさんがちゃんと調整をして、いるべきところにいてくれてお芝居とはまた違うというか。違う脳が働いているんですよ。それが結構異変ありな感じでした、新しい（感覚）」と振り返りました。