ｔｉｍｅｌｅｓｚの橋本将生（２５）が、１０月３日スタートのテレビ東京系「ひと夏の共犯者」（金曜・深夜０時１２分）で、連続ドラマ初出演にして初主演することが２９日、分かった。

テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同制作した完全オリジナルＷＥＢ漫画が原作。大学生が推しのアイドルと同居生活を送るうちに、ある殺人事件に巻き込まれる逃避行ラブサスペンスだ。

推しと同居する大学生・岩井巧巳を演じる橋本は初主演について「マネジャーさんから呼び出されて、最初は怒られるのかと思ったのですが、『お芝居やりたい？』と聞かれ企画書を見せてもらい、主演ということで本当にびっくりしました」と驚いた様子。

さらに「本格的なお芝居は初めて」とし、「最初のドラマ作品として一生忘れられない作品になると思いますので、悔いの残らないように真摯（しんし）に向き合っていきたい」と意気込んだ。

演じる巧巳については「普段は頼りないけど、いざというときに強い意志を持つところは、自分にも通じるものがあるかな」と自身と重ね「何より、このドラマ自体を楽しんで、好きだと言っていただけることが目標です！」とやる気をみせた。

◆橋本 将生（はしもと・まさき）１９９９年１０月１７日、神奈川県出身。２５歳。焼き肉店でアルバイトをしながらタイプロ（オーディション企画）に参加。趣味はダンス、ゲーム。身長１７６センチ。血液型不明。メンバーカラーはピンク。