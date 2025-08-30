¡Ú¥»¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÉ½¡Ûµð¿Í¤¬¼ó°Ìºå¿À¤Ë¾¡Íø¤ÇÏ¢ÇÔ4¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡¡¹Åç¤Ï5Ï¢¾¡¤ÇDeNA¤ÈÆ±Î¨3°Ì¡¡ÃæÆü¤ÏÍðÂÇÀïÀ©¤·3Ï¢¾¡
¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï29Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ó°Ìºå¿À¤ÈÂÐÀï¤·¤¿2°Ìµð¿Í¤ÏÆ±ÅÀ¤Î6²ó¡¢1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Ç¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¤¬ºå¿À2ÈÖ¼ê¤Î¥É¥ê¥¹Åê¼ê¤Î4µåÌÜ¤ò¤È¤é¤¨¡¢Áö¼Ô°ìÁÝ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤È¤·3ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤Þ¤¹¡£8²ó¤ËÂçÀªÅê¼ê¤¬¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤Èº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤ËÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó1ÅÀº¹¤È¤µ¤ì¤ë¤â¡¢9²ó¤Ï¼é¸î¿À¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤¬»°¼ÔËÞÂà¤Ç»î¹ç¤òÄù¤áÏ¢ÇÔ¤ò4¤Ç»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£
4°Ì¹Åç¤Ï2²ó¤ËºäÁÒ¾¸ãÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢4²ó¤Ë¤âºäÁÒÁª¼ê¤Ë2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É6²ó¤Þ¤Ç4ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤Î¿¹æÆÊ¿Åê¼ê¤¬7²ó2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç6¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¥Á¡¼¥à¤Ï5Ï¢¾¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤ÈßÀÅÄÂÀµ®Áª¼ê¤ËËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤â¡¢¹ç·×3°ÂÂÇ2ÆÀÅÀ¤ÈÂÇÀþ¤¬¿¶¤ë¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
5°ÌÃæÆü¤Ï3°ÌDeNA¤ÈÂÐÀï¡£ÃæÆü¤ÏÆ±ÅÀ¤Î7²ó¡¢ºÙÀîÀ®ÌéÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç3ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢8²ó¤ËÇßÌîÍº¸ãÅê¼ê¤¬¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥óÁª¼ê¤Ë2¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ìºÆ¤ÓÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£9²ó¤Ë¥Ü¥¹¥é¡¼Áª¼ê¤È²ÃÆ£¾¢ÇÏÁª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤¤½¤ÎÎ¢¡¢¾¾»³¿¸ÌéÅê¼ê¤¬2ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±ÅÀ¤Ïµö¤µ¤º¡£Î¾¥Á¡¼¥à¹ç·×6ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÍðÂÇÀï¤òÃæÆü¤¬À©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦29Æü¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°·ë²Ì
¢¡µð¿Í4-3 ºå¿À
¾¡ÍøÅê¼ê¡Úµð¿Í¡Û»³粼°Ë¿¥(10¾¡3ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Úºå¿À¡ÛÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº(6¾¡3ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡Úµð¿Í¡Û¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹(3¾¡2ÇÔ35S)
ËÜÎÝÂÇ¡Úºå¿À¡Û¿¹²¼æÆÂÀ19¹æ¡¢º´Æ£µ±ÌÀ34¹æ
¢¡¹Åç 4-2 ¥ä¥¯¥ë¥È
¾¡ÍøÅê¼ê¡Ú¹Åç¡Û¿¹æÆÊ¿(6¾¡5ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û¹âÍüÍµÌ(2¾¡4ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡Ú¹Åç¡Û¿¹±ºÂçÊå(2¾¡3ÇÔ10S)
ËÜÎÝÂÇ¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛÂ¼¾å½¡Î´11¹æ¡¢ßÀÅÄÂÀµ®1¹æ
¾¡ÍøÅê¼ê¡ÚÃæÆü¡ÛÇßÌîÍº¸ã(2¾¡1ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡ÚDeNA¡Û°ËÀªÂçÌ´(4ÇÔ5S)
¥»¡¼¥Ö¡ÚÃæÆü¡Û¾¾»³¿¸Ìé(37S)
ËÜÎÝÂÇ
¡ÚÃæÆü¡Û¾åÎÓÀ¿ÃÎ15¹æ¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼11¹æ¡¢²ÃÆ£¾¢ÇÏ1¹æ
¡ÚDeNA¡Û¥¸¥ã¥¯¥½¥ó1¹æ¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó7¹æ¡¢ÀÐ¾åÂÙµ±1¹æ