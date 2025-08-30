¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ú±Ø¤Ö¤é¡Û004¡¡¿·¸æÅÌÄ®±Ø¡¡²ÈÌæ¤¬9¤Ä
¢¨2025Ç¯6·î»£±Æ
¥È¥Ã¥×²èÁü¤Ï¡¢¿·¸æÅÌÄ®±Ø¥Û¡¼¥à¡£½©ÍÕ¸¶±Ø¤«¤é¾è¤Ã¤ÆÍè¤¿ÉáÄÌ¼éÃ«¹Ô¤«¤é¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÄÌ¼éÃ«¹Ô¤¬½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÉÌÌ¤Ë²ÈÌæ¤ÎÁõ¾þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ô¤¨¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£9¤Ä¤Î²ÈÌæ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ê¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤ä¤é¿·¸æÅÌÄ®±Ø¤Î¼þÊÕ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÂçÌ¾²°Éß¤Î²ÈÌæ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾¾Á°°ËÆ¦¼é¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÌæ¤Ï¡Ö´Ý¤Ë³äÉ©¡×¡£
²Ü°ÐÃÏ¾¾Á°ÈÍ¤Î¹¾¸Í¾å²°Éß¤¬¡¢±Ø¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÍÍ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥Û¡¼¥àÊÉÌÌ¤Î²ÈÌæ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ï¡ÖÂçµ×ÊÝº´ÅÏ¼é¡×¡¢±¨»³ÈÍÂçµ×ÊÝ²È¤Î²ÈÌæ¡ÖÂçµ×ÊÝÆ£¡¢Ä»µï¡¢º¸ÇÃ¡×¡£¤ä¤Ï¤ê¾å²°Éß¤¬¡¢±Ø¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌøÂôÃÆÀµ¾¯É«¡Ê¤ä¤Ê¤®¤µ¤ï¤À¤ó¤¸¤ç¤¦¤·¤ç¤¦¤Ò¤Ä¡Ë¡×¤Ï¡¢»°Æü»ÔÈÍÈÍ¼çÌøÂô²È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÃÆÀµ¾¯É«¤ÏÎ§ÎáÀ©¤ÎÌò¿Í¤Î°Ì³¬¡£ÈÍ¼ç¤Ï¹¾¸ÍÄêÉÜ¡ÊÎÎÃÏ¤Ëµ¢¤é¤º¹¾¸Í¤ÇËëÉÜ¤Ë¶Ð¤á¤¿¡Ë¤Ç¡¢¾å²°Éß¤¬¿·¸æÅÌÄ®±Ø¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÌæ¤Ï¡ÖÌøÂô²ÖÉ©¡×¡£
¡Ö²ÃÆ£½Ð±©¼é¡×¤Ï¡¢°ËÍ½Âç½§ÈÍ¼ç²ÃÆ£²È¡£¤ä¤Ï¤ê¹¾¸Í¾å²°Éß¤¬¸æÅÌÄ®¸ø±àÊÕ¤ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÌæ¤Ï¡Ö¼Ø¤ÎÌÜ¡×¡£Àï¹ñ»þÂå¤Î²ÃÆ£À¶Àµ¤Î²ÈÌæ¤ÇÍÌ¾¤Ç¤¹¡£²ÃÆ£½Ð±©¼é¤È¤Ï¡¢¿ÆÀÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¼ò°æÂç³ØÆ¬¡×¤Ï¡¢½Ð±©¾¾»³ÈÍ¼ò°æ²È¡£²ÈÌæ¤Ï¡Ö¶ùÆþ¤êÊ¿³Ñ¤ËÊÒ¶ô¡×¡£¹¾¸Í¾å²°Éß¤¬¤ä¤Ï¤ê±Ø¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡Öº´ÃÝ±¦µþÂçÉ×¡×¤Ï¡¢½Ð±©µ×ÊÝÅÄÈÍº´ÃÝ²È¡£²ÈÌæ¤Ï¡ÖÆü¤Î´ÝÀð¡×¡£¹¾¸Í¾å²°Éß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸å¡Ú±Ø¤Ö¤é¡Û¤¹¤ëº´ÃÝ¾¦Å¹³¹¤¬º£¤âº´ÃÝ²È¤ÎÌ¾¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö½¡ÕôÇÏ¼é¡×¡¢ÂÐÇÏÈÍ½¡²È¤Î¾å²°Éß¤¬¤ä¤Ï¤ê¤¢¤Ã¤¿ÍÍ¤Ç¤¹¡£²ÈÌæ¤Ï¡ÖÂÐ½£¶Í¡×¡£
¡ÖÎ©²ÖÈôÂÍ¼é¡×¤Ï¡¢Ìø²ÏÈÍÎ©²Ö²È¡£¤¢¤Þ¤ê¸«´·¤ì¤Ê¤¤²ÈÌæ¤Ï¡ÖºÙ²Ï¼é¡×¡£¹¾¸Í¾å²°Éß¤¬¸æÅÌÄ®¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤¬¡ÖÆ£Æ²ÏÂÀô¼é¡×¡£°ËÀªÄÅÈÍÆ£Æ²²È¡£½éÂåÆ£Æ²¹â¸×¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡£²ÈÌæ¤Ï¡ÖÆ£Æ²ÄÕ¡×¡£¹Âç¤Ê¹¾¸Í²°Éß¤¬²¿¥«½ê¤«¤¢¤Ã¤¿ÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¸æÅÌÄ®±Ø¶á¤¯¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÂçÌ¾²È¤Î²ÈÌæ¤¬9¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸æÅÌÄ®¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤é²¼µéÉð»Î¡Êµ³¾è¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤ÅÌ»Î¡Ë¤¬Â¿¤¯½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¸æÅÌÄ®¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÄ®Ì±¤Ç¤ÏÌµ¤¯¡¢»ø¤Î½»¤àÄ®¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£²ÈÌ¾¡¢ÈÍÌ¾¡¢²ÈÌæ¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ëÃæ¤Ç¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î¤³¤ÎÊÕ¤ê¤ÎÃÏ¿Þ¤ò²¿ÅÙ¤«ÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤ÊÂçÌ¾¤Î¹¾¸Í²°Éß¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¡¢±ØÌ¾É¸¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£±ØÈÖ¹æ¤Ï¡¢TX02¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Î±Ø¹½Æâ¿Þ¤ò¸«¤ë¤È¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢ÃÏ²¼4³¬¤È¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£
Ä¹¤¤¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤¬¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÅÀ¸¡ºî¶È¡¢¤Õ¤À¤ó¤Ï²¼¤ê¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë±¦Â¦¤¬¾å¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ²¼3³¬¤Ë¡¢ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¤Î¾è¤ê´¹¤¨²þ»¥¸ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²þ»¥¸ý¤ÏÃÏ²¼1³¬¡£
²þ»¥¸ý¤ò½Ð¤Þ¤¹¡£
Ä¹¤¤ÄÌÏ©¤ÎÀè¡¢A2½Ð¸ý¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º´ÃÝ¾¦Å¹³¹¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡¦Ê¸/½»ÅÄ»êÏ¯¡Ë
¢¨±Ø¹½Æâ¤Ê¤É¤Ï¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ê¼óÅÔ·÷¿·ÅÔ»ÔÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Îµö²Ä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å´Æ»»£±Æ¤ÏÅ´Æ»²ñ¼Ò¤ÈÍøÍÑ¼ÔŽ¥´Ø·¸¼ÔÅù¤Î¤´¸ü°Õ¤Ç»£¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹Ž¡
