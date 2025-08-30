金融庁は２９日、ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の対象商品の拡充などを盛り込んだ２０２６年度の税制改正要望を公表した。

「つみたて投資枠」の対象年齢を引き下げ、未成年に広げることも求める。「資産運用立国」の実現に向け、あらゆる世代の選択肢を広げ、長期の資産形成を支援する。

対象商品の拡大については、株式と比べて値下がりのリスクが低く、安定的な利回りが期待できる投資信託などを想定している。

ＮＩＳＡは現在、１８歳以上に限定している。金融庁は、つみたて枠に限って対象年齢を１８歳未満に引き下げ、全世代が投資できる環境を整えることで長期の資産形成を促したい考えだ。未成年への対象拡大は、こども家庭庁と共同で要望した。

ＮＩＳＡの制度改正は、政府が年末にまとめる税制改正大綱に合わせて詳細を決める。

金融庁は同日、ＮＩＳＡ制度のあり方を議論する有識者会議の中間とりまとめも公表した。この中で、つみたて枠の対象となる株価指数について、「新しく開発された指数であっても、長期・積み立て・分散投資に適合し、幅広い層に受け入れられている」などとの基準を示した。