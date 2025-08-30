鎌田が負傷から復帰も低評価

イングランド1部クリスタル・パレスのMF鎌田大地は負傷離脱から復帰し、現地時間8月28日のUEFAカンファレンスリーグ（UECL）プレーオフ第2戦、ノルウェーのフレドリクスタ戦（0-0）に先発出場した。

パフォーマンスは振るわなかったが、現地メディアは「エゼが退団した今、監督は鎌田のような選手のステップアップを求めている」と期待の大きさを伝えていた。

ホームでの第1戦を1-0で勝利していたクリスタル・パレスは第2戦をスコアレスドローで終え、2試合合計スコア1-0でUECLの本戦出場を決めた。鎌田は3-4-2-1の左シャドーとして先発出場し、後半アディショナルタイム3分に途中交代となった。

リバプールとのコミュニティー・シールドでの負傷し、そこから欠場が続いていたなかで4試合ぶり公式戦復帰となった鎌田。この試合は大きなインパクトを残せなかったが、英メディア「フットボール・インサイダー」は29歳のMFについてこう伝えていた。

「エゼが退団した今、（監督のオリバー・）グラスナーは鎌田のような選手にステップアップを求めている。オーストリア人指揮官はこれがシーズン序盤の錆びつきであると願っているだろう」

昨季FAカップで初優勝を果たしたクリスタル・パレスだが、近年の躍進を支えてきたMFエベレチ・エゼがアーセナルへ移籍。ボランチ起用の多かった鎌田がエゼの務めていたシャドーに入ったことは、その期待の表れといえるだろう。負傷によって出遅れた鎌田だが、ここからギアを上げ、攻撃の中心として活躍することができるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）