Ê¡Åç¡¦ÃöÉÄÂåÄ®¤Ç¿©»ö¤¬1000±ßÊ¬¤ªÆÀ¤Ë¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤¿©»ö·ô¡ÖÃö¥¤¡¼¥È¡×
¡¡ÃöÉÄÂå´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©ÃöÉÄÂåÄ®¤Î°û¿©Å¹¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤¿©»ö·ô¡ÖÃö¥¤¡¼¥È¡×¤Î°ìÈÌÈÎÇä¤ò9·î1Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÃö¥¤¡¼¥È¡×¤Ï¡¢2000±ß¤Ç3000±ßÊ¬¡Ê500±ß·ô¡ß6Ëç¤Ä¤Å¤ê¡Ë¤Î¿©»ö·ô¤È¤·¤Æ¡¢ÃöÉÄÂåÄ®Æâ¤ÎÂÐ¾Ý°û¿©Å¹¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£È¯¹ÔËç¿ô¤Ï¡¢Ä®Ì±¸þ¤±5000¥»¥Ã¥È¡¢°ìÈÌ¸þ¤±5000¥»¥Ã¥È¤Î¹ç·×1Ëü¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÈÌÈÎÇä¤Ï¡¢¥»¥Ö¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤ÈÃöÉÄÂå´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î2¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¡£ÍøÍÑ´ü´Ö¤Ï9·î1Æü¤«¤é2026Ç¯2·î28Æü¡£¹ØÆþÀ©¸Â¤Ï1¿Í10¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡£ÍøÍÑ¾å¸Â¤Ï1²ó¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤1¿Í3Ëü±ßÊ¬¤Þ¤Ç¡£
¡ü¹ØÆþÀ©¸Â¤Ï1¿Í¡¢10¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç
¡¡¡ÖÃö¥¤¡¼¥È¡×¤Ï¡¢2000±ß¤Ç3000±ßÊ¬¡Ê500±ß·ô¡ß6Ëç¤Ä¤Å¤ê¡Ë¤Î¿©»ö·ô¤È¤·¤Æ¡¢ÃöÉÄÂåÄ®Æâ¤ÎÂÐ¾Ý°û¿©Å¹¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£È¯¹ÔËç¿ô¤Ï¡¢Ä®Ì±¸þ¤±5000¥»¥Ã¥È¡¢°ìÈÌ¸þ¤±5000¥»¥Ã¥È¤Î¹ç·×1Ëü¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÈÌÈÎÇä¤Ï¡¢¥»¥Ö¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤ÈÃöÉÄÂå´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î2¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¡£ÍøÍÑ´ü´Ö¤Ï9·î1Æü¤«¤é2026Ç¯2·î28Æü¡£¹ØÆþÀ©¸Â¤Ï1¿Í10¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡£ÍøÍÑ¾å¸Â¤Ï1²ó¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤1¿Í3Ëü±ßÊ¬¤Þ¤Ç¡£